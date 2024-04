Mardi 9 avril 2024, Rennes Métropole a signé un protocole de coopération avec la Ville de Québec à l’occasion du déplacement de la délégation rennaise au Québec du 7 au 12 avril 2024. Ce protocole vise à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les deux villes et à mettre en place un cadre de collaboration pour encourager l’émergence de projets concrets dans un esprit de réciprocité.

Par ce protocole, Rennes Métropole et la Ville de Québec s’engagent à développer leur coopération en priorité dans les domaines du développement économique, de l’enseignement supérieur et recherche, ainsi que de la culture du patrimoine.

« Voilà plus de dix ans maintenant que Rennes Métropole a identifié la coopération avec le Québec comme une priorité internationale, tant nous avons en commun des filières d’excellence performantes dans des domaines similaires. De l’agro-alimentaire à la santé des industries culturelles au numérique, et particulièrement la cyber-sécurité… La force du lien qui nous unit réside dans la vitalité, et surtout l’envie de travailler ensemble des acteurs économiques, culturels, universitaires de nos territoires. De projets en collaborations, de rencontres en déplacements, c’est une véritable relation privilégiée que nous avons bâtie ensemble, en associant étroitement, à chaque fois, les acteurs locaux. Avec cette convention, nous fixons un cadre encore plus ambitieux à nos coopérations et ouvrons une nouvelle page de notre histoire commune. » Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole

« Plus que jamais, la collaboration entre les villes est primordiale sur le plan des relations internationales pour mettre de l’avant les préoccupations de nos citoyens. C’est donc un honneur d’accueillir la délégation de Rennes pour la signature de ce protocole qui renforcera encore davantage la relation entre nos deux capitales. Nous pourrons ainsi poursuivre notre dialogue, qui dire depuis plus de 10 ans, de concert avec nos partenaires comme Québec International et l’Université de Laval, échanger sur nos bonnes pratiques et mettre en relation nos entreprises afin de faire rayonner nos forces et de trouver des solutions à nos enjeux communs. » Bruno Marchand, Maire de Québec

Trois domaines de coopération prioritaires

Sur les enjeux de développement économique, le protocole favorisera la mise en relation entre les filières économiques et les entreprises des territoires afin de promouvoir l’innovation vertueuse au bénéfice d’un développement économique inclusif. Ce projet se développe dans le cadre de l’appel à projets franco-québécois. Québec International et le CAMP sont les partenaires privilégiés du côté de Québec, alors que la CCI Rennes Saint-Malo et son WTC, la technopole French Tech (Le POOOL), mais aussi les différentes filières d’excellence structurées en pôles (numérique, cybersécurité, mobilité intelligente, alimentaire, santé) sont mobilisées du côté de Rennes Métropole.

À propos de l’enseignement supérieur et de la recherche, le protocole facilitera les partenariats et les projets collaboratifs d’institutions académiques, notamment dans les champs du numérique, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle. L’Université de Rennes, l’Université Laval et l’INRS sont notamment, via des conventions spécifiques, engagées dans cette coopération.

Et enfin concernant la culture et le patrimoine, le protocole vise à préserver, développer et faire rayonner les milieux culturels et historiques au service de l’environnement et des communautés.

Une relation de plus de 10 ans

Rennes Métropole et la Ville de Québec développent depuis plus de dix ans des coopérations avec divers acteurs de leur territoire.

Au fil des ans, des relations fortes et durables ont été instaurées, notamment dans les champs économiques, académiques, scientifiques et culturels. Ces liens sont fondés sur l’association d’acteurs ayant donné lieu à des partenariats bénéfiques aux citoyens et au milieu des affaires des deux territoires.

En janvier 2023, Nathalie Appéré avait reçu Catherine Vallières-Roland, responsable des relations internationales et de la culture du comité exécutif de la Ville de Québec à Rennes, accompagnée de la direction de la culture afin de discuter des possibles collaborations entre les deux municipalités.

Photos : Rennes Métropole