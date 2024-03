L’illustration jeunesse s’invite dans les bibliothèques et écoles rennaises à l’occasion de la 13e édition des P’tits Bouquineurs du mardi 12 mars au vendredi 12 avril 2024. Créé en 2000, l’événement permet tous les deux ans à un public jeune et adulte de découvrir le talent de différents auteurs-illustrateurs.

Le public pourra découvrir dans 8 bibliothèques des expositions autour de l’univers de 6 auteurs-illustrateurs. Des ateliers, rencontres et spectacles sont organisés. Tous les rendez-vous sont en accès libre et gratuit.

Le programme complet est ici :

Un week-end spécial Les P’tits Bouquineurs est organisé les samedi 23 et dimanche 24 mars à l’Antipode, la programmation est ici :

Nous attirons plus particulièrement votre attention sur ces événements :

Mardi 19 mars à 18h30 – Rencontre Seng Soun Ratanavanh

Rencontre avec Seng Soun Ratanavanh, autrice-dessinatrice-peintre, et découverte de son univers délicat : une plongée dans un monde onirique et poétique où l’imaginaire est roi ! Elle racontera son métier et ses passions.

Bibliothèque Longs-Champs. Rencontre tout public sur réservation. Possibilité de s’entretenir avec la responsable Action culturelle Bibliothèques de Rennes et un bibliothécaire jeunesse en amont de la rencontre.

Mercredi 20 mars à 10h30 – Lecture Les rendez-vous des P’tits Lucien

Découverte de l’univers de Pauline Kalioujny pour les tout-petits.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose. Lecture pour les 0 à 3 ans. Possibilité de s’entretenir avec une bibliothécaire jeunesse en amont de la rencontre.

Mercredi 20 mars à 15h – Atelier « Dessine ton portrait animé »

À partir d’autoportraits dessinés par les enfants, l’artiste Éric Veillé enregistre leur voix pour réaliser des portraits animés.

Bibliothèque Maurepas. Atelier pour enfants de 6 à 10 ans, sur réservation.

Samedi 23 mars à 18h45 – Spectacle Lecture musicale et dessinée Hansel et Gretel, le début de la faim

Comme beaucoup de conte de fées, Hansel et Gretel met en scène le passage de l’enfance à l’âge adulte de manière tout à la fois symbolique et violente. Alice Zeniter a réécrit et transposé ce célèbre conte en une courte pièce jeunesse sur fond de crise économique et sociale. Cette relecture conserve néanmoins toute l’essence du conte : sa violence, son âpreté, sa cruauté, et insuffle à l’histoire un ton mordant et résolument moderne. Par la musique, le chant et par la lecture sonore et interprétée, Thomas Baas (illustrateur), Hélène Francisci (comédienne) et Thomas Schaettel (musicien) amènent les enfants à une réflexion divertissante et profonde sur tous les enjeux de ce conte où les personnages et les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît.

SMAC Antipode, La Grande Scène. Tout public à partir de 7 ans. Gratuit sur réservation.

En présence de Selene Tonon, Conseillère municipale déléguée aux Musées, à la lecture publique et à la culture ludique.

Les bibliothécaires des équipes Action culturelle et Médiation et Action éducative qui coordonnent l’évènement et les interventions dans les classes et accompagnent les illustrateurs pourront aussi se rendre disponibles sur le temps du week-end pour des interviews.

Mercredi 27 mars à 16h30 – Atelier « Paysages enflammés » avec Marine Schneider

Découverte de techniques d’illustration (acrylique et fusain), suivi d’une séance de dédicaces.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny. À partir de 7 ans, sur réservation.

Vendredi 5 avril à 18h30 – Visite de l’exposition de Sylvain Diez, entre ombres et lumières

Découverte de l’exposition en compagnie des bibliothécaires.

Bibliothèque Champs-Manceaux. Tout public.

Pendant un mois, des expositions consacrées aux illustrateurs-auteurs seront présentées dans les bibliothèques participantes.

Sylvain Diez – Bibliothèque Champs-Manceaux

Thomas Baas – Bibliothèque Antipode

Marine Schneider – Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny

Éric Veillé – Bibliothèque Maurepas

Seng Soun Ratanavanh – Bibliothèque Longs-Champs & Bibliothèque Landry

Pauline Kalioujny – Bibliothèque Thabor-Lucien Rose & Bibliothèque Villejean

Pour compléter la mise en valeur des expositions, l’illustratrice Justine Prigent réalise une fresque à la manière de Pauline Kalioujny sur la baie vitrée de la bibliothèque Villejean et la plasticienne Sarah Williams réalise des éléments de scénographie pour les bibliothèques Champs-Manceaux et Landry.

Des projets de médiation et d’éducation artistique et culturelle dans les écoles rennaises

La biennale Les P’tits bouquineurs est organisée par les bibliothèques de la Ville de Rennes. Cet évènement permet aux enfants de rencontrer des artistes et de découvrir leur travail. Il vise également à donner l’envie de lire, en organisant et en accompagnant des projets littéraires et artistiques dans les classes. Cette année, sur le temps du festival, les illustrateurs-auteurs se rendent dans 22 écoles maternelles et primaires, 70 classes, pour rencontrer leurs jeunes lecteurs et mener des ateliers avec eux. Ces derniers mois, plongés dans l’univers de l’auteur, les classes participantes ont réalisé des créations plastiques et peuvent ainsi présenter leur travail auprès de l’illustrateur invité, lors d’un temps d’échanges.

À noter qu’à l’occasion des 50 ans de l’école Léon Grimault, Éric Veillé a été sollicité par l’équipe enseignante pour qu’il réalise un dessin en direct et qui rejoindra une grande exposition collective le weekend du 23 mars lors de la fête d’anniversaire du groupe scolaire.

