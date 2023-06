Rennes. Projet Building : Rapsodie pour chalumeau et clarinette basse, un duo inédit

Dans le cadre du projet Building, symphonie d’un nouveau quartier à Rennes, le collectif Ars Nomadis présente, en partenariat avec l’Orchestre National de Bretagne, un nouveau duo inédit entre un musicien et un ouvrier dimanche 2 juillet 2023. Cette fois-ci, le son du chalumeau sera mêlé à celui de la clarinette pour une rapsodie hors du commun…

Dans le cadre de son projet BUILDING initié en 2022, le collectif Ars Nomadis sillonne le quartier Baud-Chardonnet à l’écoute des sons produits par les ouvriers et techniciens des chantiers. De ces cueillettes sonores sont nées des rencontres improbables entre musiciens et ouvriers.

Le troisième opus de BUILDING dévoile l’une de ces rencontres, celle de François Marquet, clarinettiste invité par l’ONB avec Sébastien Vadenne, plombier-chauffagiste.

Composée par Alexandre Rubin, la Rapsodie pour chalumeau et clarinette basse propose un duo inédit entre deux instruments à bec et révèle la complémentarité sonore entre le souffle et la flamme. Cette création originale sera précédée d’un duo de clarinettes invité par l’ONB interprétant des œuvres du répertoire contemporain : Sonate pour deux clarinettes de Francis Poulenc, New-York Counterpoint de Steve Reich, et des arrangements de musiques klezmer pour deux clarinettes.

L’événement donnera aussi lieu à l’inauguration d’un nouveau portrait d’ouvrier grand format réalisé par la photographe Caroline Ablain sur le pignon des locaux d’Ars Nomadis.

Un aperçu de l’opus précédent, Fantaisie pour truelle et violon, 16 avril 2023 :

Infos pratiques

Dimanche 2 juillet 2023, 16h au jardin de la Garden Partie (32 Bd Villebois Mareuil, Baud-Chardonnet, Rennes)

Buvette et restauration sur place. Gratuit, tout public.

En savoir plus sur le projet Building