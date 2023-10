Rennes. L’exposition PRISM de Yann Nguema aux Champs Libres

Yann Nguema revient aux Champs Libres avec sa nouvelle exposition, PRISM, du 19 octobre 2023 au 31 mars 2024.

Dix ans après Les mécaniques poétiques, Yann Nguema propose aux Champs Libres dix œuvres aux formes hybrides inédites, à la fois contemporaines et poétiques. Devenu une référence internationale dans l’univers de la projection architecturale, l’artiste explore dans PRISM la matière transparente. Il ouvre de nouvelles perspectives en convoquant langage de programmation, images, lumières, interactions, cinétique, sculpture et musique.

Issu d’un parcours scientifique, Yann Nguema s’est finalement orienté vers la création artistique. Musicien, il a fondé le groupe EZ3kiel en 1992 pour lequel il a développé l’intégralité d’une foisonnante production visuelle devenue une référence et une marque de fabrique. Il axe son travail principalement autour du spectacle vivant avec une constante recherche autour de l’association image-musique. Très rapidement il intègre l’outil informatique à son processus de création en développant ses propres logiciels et rajoute une dimension interactive à ses productions. Concepteur de projections architecturales, d’expositions, d’installations, de scénographie, il a conçu de nombreux projets articulant technologie, recherche et poésie.

PRISM exploite la matière pour l’associer à la production d’images. Le cristal, le verre, le plexiglas, la résine, l’eau, la glace, la fumée, la soie… sont autant de médias propices à venir augmenter, compléter, parasiter, filtrer la lisibilité d’une animation interactive. Yann Nguema explore les caractéristiques physiques et optiques de ces matériaux pour créer des systèmes d’écrans. Ces supports hybrides et singuliers viennent créer une nouvelle forme d’image. Les dix œuvres présentées développent de nouvelles formes d’expression artistique, articulant langage de programmation, médias, matériaux, son, lumières et technologie, au service d’un discours résolument tourné vers la poésie. L’exposition PRISM est constituée d’un parc de dix installations, huit à l’échelle humaine et deux en grand format.

Pour un avant-goût de l’exposition, voici trois œuvres de l’artiste.

ATOM est une installation immersive, dédiée à la représentation d’une figure géométrique particulièrement complexe appartenant aux polytopes 4D. Loin de la géométrie conventionnelle, ces polytopes sont des objets mathématiques fondés sur une abstraction qui est difficile à représenter. ATOM dévoile la beauté enfouie derrière ces concepts, en offrant une visualisation de ces figures dans une salle immersive en stéréoscopie : une chambre de réalité virtuelle sans casque, qui permet de se ‘‘projeter’’ dans un décor virtuel grâce à des lunettes 3D.

Yann Nguema, Atom 2

Gravity est une sculpture cinétique augmentée qui se déploie sur plus de 20 mètres de long. Elle utilise le vent produit par des ventilateurs pour mettre en mouvement des drapés de soie très fins et légers sur lequel sont projetées des images.

Elle s’inspire des travaux et recherches de Daniel Wurtzel, un artiste Américain pionnier dans l’utilisation de l’air pour créer des sculptures cinétiques. Yann Nguema vient ici prolonger ses recherches en exploitant le drapé de soie comme un écran. Cette installation invite au rêve et à la contemplation, devant l’élégance et la légèreté des voiles flottants.

Yann Nguema, Studio Pierre 2 Lune, Gravity

Le Soleidoscope est un système de visualisation interactif basé sur la réflexion. Composé de cellules cubiques en plexiglas, Il est utilisé tel un miroir. Ses centaines de facettes viennent fragmenter les reflets d’images présentées sur deux moniteurs qui encadrent un objet. Entre écran et installation lumineuse, le soleidoscope crée l’illusion que l’image est suspendue dans la matière transparente du cube. Son nom est inspiré du kaléidoscope avec lequel il partage le principe de déconstruction et fragmentation d’une image.

Yann Nguema, Le Soléidoscope.

PRISM de Yann Nguema, aux Champs Libre du 19 octobre 2023 au 31 mars 2024

10 Cr des Alliés, 35000 Rennes. Gratuit.

Du mardi au vendredi de 12h à 19h (à partir de 10h durant les vacances scolaires)

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Fermeture le lundi et les jours fériés