Après une première édition en 2023, Le Printemps Citoyen revient avec une programmation riche et de nombreux événements dans toute la métropole de Rennes. Ateliers, conférences, animations, balades, cafés-citoyens… Du samedi 20 avril au vendredi 21 juin 2024, les habitantes et les habitants sont invités à s’impliquer dans les transitions écologique, démocratique et sociale en rejoignant les initiatives locales portées par les associations, les communes et les acteurs du territoire.

Les habitants sont invités à réfléchir et à échanger au cours d’une centaine d’évènements, animations, rencontres, débats, ateliers, balades, conférences, cafés-citoyens…, organisés dans les communes du territoire métropolitain. Cette année, le fil rouge du Printemps est « être citoyennes et citoyens dans la métropole rennaise face aux nécessaires transitions ». Nécessaires, car nos sociétés doivent relever des défis majeurs : la multiplication des catastrophes naturelles, les atteintes à la biodiversité, les pollutions, la raréfaction des ressources naturelles… Les transitions envisagent un modèle de développement résilient et durable qui reconsidère nos façons de consommer, de produire, de travailler ou de vivre ensemble.

Cette réflexion englobe des thématiques variées, qui constituent autant de domaines où chacun peut agir :

La nature et la biodiversité. L’occasion de mener des inventaires de biodiversité, de participer à des ateliers cuisine de plantes sauvages comestibles…

Le climat : pour aborder le changement climatique, ses impacts sur notre quotidien, comment limiter notre « empreinte carbone »…

L’agriculture et l’alimentation : découverte de jardins partagés et de l’agriculture urbaine…

Les transitions au quotidien : la gestion de ses déchets, les nouveaux matériaux de construction, la consommation…

Le lien social et la solidarité : activités qui favorisent le vivre-ensemble, l’interconnaissance et l’apprentissage par le collectif…

Les mobilités douces (les déplacements non-motorisés)…

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) et la Maison de la Consommation et l’Environnement (MCE) sont partenaires de l’édition.

Une initiative inscrite dans la Charte de la participation citoyenne

Le Printemps citoyen est l’une des initiatives portées par les membres de la Convention métropolitaine de la citoyenneté pour associer les habitants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Elle est inscrite dans la 1ère Charte métropolitaine de la participation citoyenne de Rennes Métropole, adoptée en Conseil métropolitain le 15 décembre 2022.

Extrait de la Charte : « Proposer, en collaboration avec les communes-membres de la métropole ainsi qu’avec ses partenaires, un Printemps citoyen dans les communes de la métropole, temps fort annuel récurrent, pour faire vivre la citoyenneté, sensibiliser, informer des projets en cours ou à venir ».

Un mois de concertation, sur tout le territoire métropolitain

Parmi les nombreuses propositions d’évènements et de rendez-vous, nous pouvons noter :

Rennes : La Grande Fête des 40 ans de la Maison de la Consommation et de l’Environnement, samedi 20 avril de 14h à 18h à la Maison de la Consommation et de l’Environnement. Thème : Transitions au quotidien, Nature-Biodiversité.

Chantepie. Forum de l’énergie et de l’habitat Chantepie / ALEC, samedi 20 avril de 9h30 à 18h30 sur le thème des transitions au quotidien.

Le Rheu : Visite du centre de tri Paprec, mercredi 24 avril 2024.

Rennes : Atelier créatif à partir de matériaux de récupération au Blosne, dimanche 5 mai 2024 de 14h 18h. Thème : Solidarité et lien social.

Chartres-de-Bretagne : Troc Plantes, le dimanche 5 mai de 10h à 13h, Cours de la Ferme des Peupliers. Thème : Nature-Biodiversité.

La programmation complète est présentée sur le site internet de La Fabrique citoyenne