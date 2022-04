Rennes. Polyblosne, le futur pôle associatif du Blosne

Élément structurant du quartier du Blosne de Rennes, le nouvel équipement baptisé Polyblosne proposera boulevard de Yougoslavie de nombreux espaces ouverts aux associations et au public ainsi que des services ou des activités socio-culturels.

Polyblosne, le futur pôle associatif du Blosne est situé 1 boulevard de Yougoslavie, à proximité du Triangle et de la rambla. Il proposera, au coeur du quartier, de nombreux espaces ouverts aux associations et au public ainsi que des services ou des activités socio-culturels.

Le pôle associatif Polyblosne sera géré et animé par l’association d’éducation populaire Maison des Squares – AMSIC. Il abritera, sur 2000 m2 :

– La Maison des Squares : un espace petite enfance, un accueil de loisirs, un espace jeunes 11-17 ans, un espace numérique, des bureaux ;

– Dooinit : association culturelle qui offre des studios de répétition et d’enregistrement (auparavant hébergée au Block) ;

– Ar Maure : salle d’activités, patio, cuisine, bureau (anciennement La Baraque, située sur l’emprise du futur pôle associatif).

À cela s’ajoute :

– Un hall d’accueil et sa cafétéria ;

– Une salle polyvalente avec cuisine et patio ;

– Un espace sportif avec vestiaires et douches ;

– Des bureaux et des salles mutualisées pour les acteurs quartier.

S’il propose de nombreux espaces et activités socio-culturels, le pôle Polyblosne a aussi vocation à favoriser les coopérations et les échanges entre les différents acteurs associatifs du quartier et à devenir un pôle de rassemblement pour tous les usagers du quartier, en écho à sa mixité générationnelle et culturelle.

Un investissement avoisinant les 6.4 millions d’euros HT

Le coût total du projet Polyblosne s’élève à 6 395 000 €, financés à hauteur de 47% par la Ville de Rennes, près de 32% par la Région Bretagne et plus de 20% par l’État, via l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Les travaux ont débuté en septembre 2021 pour une livraison prévue à la fin du printemps 2023.

Un bâtiment ouvert sur le quartier

Bâtiment facilement accessible, le pôle associatif Polyblosne bénéficiera d’une visibilité accrue sur le quartier, avec 4 interfaces sur l’espace public. Les habitants et les acteurs associatifs ont participé à sa conception puis l’agence Antonio Virga Architecte a proposé que le pôle associatif prenne la forme de cinq volumes rappelant l’architecture de la maison et du village, bâtis sur un même socle.

Le bâtiment Polyblosne fait place à des émergences de 2 à 3 étages, qui symbolisent la diversité des usages et des publics, reliées entre elles par un socle commun, des coursives et des passerelles.

La structure en béton armé s’harmonise avec un revêtement extérieur de plusieurs types qui rythment les façades : béton apparent, bardage aluminium ou bois.

Certaines activités seront visibles depuis l’espace public (espace jeune, salle multisport, salle famille…), d’autres seront plus intimes tournées vers les patios (petite enfance, salle ALSH, bureaux, …)

Le bâtiment présentera les caractéristiques des bâtiments à Haute Performance Environnementale (HPE).

Un processus de concertation pour le choix du nom

La dénomination du pôle associatif a été soumis à l’avis des habitants, sur la base d’une proposition de 5 noms choisis par les acteurs du projets (services, acteurs associatifs hébergés) et les élus de la Ville. Le vote final a été soumis aux habitants en mars 2022. Les enfants des écoles publiques du secteur (en cours moyens) ont également voté sur leur temps périscolaire. Le nom finalement retenu, “Polyblosne“, été dévoilé en cours de la journée festive organisée sur site le 27 avril 2022.

Ce programme s’inscrit dans le projet urbain porté par la Ville pour développer le quartier du Blosne : réaménagement des espaces publics, inaugurations de nouveaux équipements comme le Conservatoire à rayonnement régional, le Quadri ou le pôle associatif, ouverture de commerces sur la place Jean-Normand et nouveau centre commercial place de Zagreb, rénovation et construction de logements, accueil de nouveaux habitants…