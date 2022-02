RENNES. UNE PLACE DE LA PARCHEMINERIE PIETONNE ET VEGETALISEE

Les travaux qui s’engagent place de la Parcheminerie de Rennes, bientôt exclusivement piétonne et richement végétalisée, donneront dès 2023 une nouvelle identité à la Parcheminerie.

La place sera entièrement piétonnisée (le parking actuel de 8 places disparait). Seuls les véhicules des riverains, les livraisons et les véhicules de secours y auront encore accès. Elle accordera une place importante à la végétation avec la plantation d’une vingtaine d’arbres de différentes hauteurs, en cépée, complétée par des arbres-tiges, arbustes, plantes grimpantes, plantes vivaces et couvre-sols. Au total, la surface plantée en pleine terre atteindra 200 m², contre 17 m² actuellement.

Le projet prévoit de jouer avec la géométrie atypique des lieux en aménageant deux espaces complémentaires : un belvédère en partie haute (au niveau de la rue de la Chalotais) et un espace végétalisé en partie basse. Un accès fluide entre le haut et le bas de la place sera garanti par des marches en pierre naturelle. Une rampe dédiée aux personnes à mobilité réduite sera installée entre la place basse et la rue Lanjuinais. Les terrasses des bars et des restaurants existants sont bien sûr conservées, sur le haut comme sur le bas de la place.

Le réaménagement de la place de la Parcheminerie, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole, représente un budget total avoisinant le million d’euros.

Organisation des travaux et calendrier

Les travaux se dérouleront progressivement par zone tout au long de l’année 2022 et jusqu’au début de l’année 2023. L’accès piétons, riverains et aux commerces restera possible pendant toute la durée du chantier mais pourra être ponctuellement perturbé lors de certaines phases. Tout sera mis en oeuvre pour faciliter l’accès et le stationnement des riverains.

Dès le 28 février 2022, les places de stationnement situées en bas de la place de la Parcheminerie seront neutralisées. Les points d’apport volontaire pour la collecte des déchets, situés en haut de la place, seront déplacés à partir de fin mai, quelques mètres à l’ouest, toujours rue de la Chalotais.