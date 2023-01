Rennes. Une oeuvre de Sophie Cardin place Clara-Zetkin quartier Bernard-Duval

L’aménagement de la place Clara-Zetkin démarre mercredi 18 janvier avec l’installation d’une œuvre d’art de Sophie Cardin. Il se prolongera par une couverture partielle de la place et sa végétalisation.

Au cœur du quartier Claude Bernard – Alexandre Duval (Cleunay – Arsenal – Redon – La Courrouze), « l’asso des containers », groupe de citoyens du quartier, a proposé un projet d’aménagement de la place Clara-Zetkin. Il s’inscrit dans le cadre de la Fabrique citoyenne et du budget participatif (saison 3). Le projet, d’un montant de 360 000 euros, vise à créer une place conviviale, végétalisée et accessible à tous, à proximité immédiate du Mur Habité et des Ateliers du Vent.Le projet, dont la mise en œuvre se prolongera tout au long de l’année 2023 consiste en:

– L’installation d’une création de l’artiste Sophie Cardin, « l’arbre au rocher ». Il s’agit d’une « œuvre à jouer », espace ludique qui permet aux enfants de s’en emparer, comme ils le feraient d’une aire de jeux. L’installation débute le mercredi 18 janvier 2023 et se prolongera durant le mois de février.

Cette création est le fruit d’une réflexion participative sur les thèmes de la forêt et de la montagne, menée avec des élèves de l’école Marie Pape-Carpentier, située à quelques mètres de la place. Des temps de rencontres avec les habitants ont également eu lieu. De l’ensemble de ces ateliers et échanges est né l’arbre au rocher. On y trouve la notion de parcours plébiscité par les habitants, avec différentes hauteurs permettant des usages variés.Les éléments sculpturaux qui constituent l’arbre au rocher sont des assemblages de trois matières brutes : du bois (chêne provenant de Saint-Maden, dans les Côtes d’Armor, tombé lors de la tempête Aurore), de la pierre (du grès rose de Fréhel) et du métal.

Maquette de l’arbre au rocher, crédits : Sophie Cardin

– La pose d’une couverture légère sur une partie de la place et l’installation d’équipements favorisant la convivialité : barbecue, bibliothèque de rue…L’ensemble de la structure couverte, imaginée par MaDE Architectes et Lieux Architectes, est fabriqué en bois et polycarbonate, avec une inclinaison des treillis de bois qui permettent d’optimiser l’ossature.Elle sera installée à partir du 2e trimestre 2023. La gestion du site sera assurée par Les Ateliers du Vent et « À l’asso des containers » qui proposeront une programmation.

Vue d’ensemble de la future couverture légère (crédit : MaDE Architectes)

– La végétalisation la place. À l’aide d’un groupe d’habitants accompagné par Folk Paysages, les Ateliers du Vent et l’association « À l’asso des containers », des actions de végétalisation ont déjà commencé au printemps 2022 dans les interstices et les espaces oubliés du site. Elles se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2023. Ces espaces végétalisés permettront de proposer des temps de jardinage collectif.



Les autres projets en cours dans le quartier

Le projet immobilier en cours, porte d’entrée du quartier sur le boulevard Voltaire, est porté par le promoteur Bati-Armor, associé à Secib Immobilier, les cabinets d’architecte Dream (Paris) et Atelier Confluence (Rennes). Il se compose d’un bâtiment d’habitation et de locaux commerciaux qui, par épannelage, s’élève progressivement vers 10 étages. Il accueillera 32 logements en accession libre et 15 en Bail Réel Solidaire (BRS). Les travaux devraient commencer au 1er semestre 2024.

En parallèle, un nouveau Mur habité sera réalisé le long de la voie ferrée Paris-Brest, après les bâtiments municipaux (les Magasins généraux). Il accueillera lui aussi, dans le même parti pris architectural que l’immeuble d’habitation, des ateliers d’artisans – créateurs sur le même modèle que l’équipement actuel, et aussi une galerie d’art et un espace de coworking.

Situé au sud-ouest de Rennes, le quartier Claude-Bernard – Alexandre-Duval est une ancienne friche industrielle bordée par la voie ferrée Paris-Brest. Confiée par la Ville de Rennes à Territoires Publics au début des années 2000, son aménagement illustre le volontarisme de la Ville en matière de renouvellement urbain en assurant dans cet ancien îlot industriel mixité sociale et mixité de fonctions.