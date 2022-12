Rennes. La place végétalisée du Champ-Jacquet rendue aux piétons

Le Conseil municipal de Rennes, dans sa séance du 5 décembre, a acté le principe de requalifier et de végétaliser la place du Champ-Jacquet. Des travaux de réseaux vont débuter sur la place et aux abords dès janvier 2023.

La rue et la place du Champ-Jacquet tirent leurs noms de la porte Jacquet des anciens remparts qui était située vers le haut de la rue Chateaurenault. Une concertation a été menée auprès des habitants pour donner un nouveau visage à ce lieu emblématique où transitent 600 bus par jour.

Avec l’arrivée de la seconde ligne de métro, les bus ne passent plus par la place du Champ-Jacquet. Après une concertation menée durant 2021, elle va être réaménagée grâce à une dotation de 3,4 M€ afin de mettre en valeur son patrimoine de maisons à pans de bois et valoriser son attractivité touristique. Beaucoup espèrent qu’elle sera l’objet d’une restructuration imaginative et oxygénée et non une autre de ces places proprettes, au design sans âme, flanquées de concept-stores, d’espaces de co-working et d’arbres vaguement végétaux.

Au final, ce sont toutes les rues au nord et au sud de la place qui vont être concernées par cet aménagement et dont la circulation va être modifiée, depuis les quais de Vilaine jusqu’à la rue.

Le calendrier des travaux