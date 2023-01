Rennes. La piscine aqualudique de Villejean ouvrira en 2026

Lundi 23 janvier 2023, le Conseil municipal a approuvé l’avant-projet définitif du centre aqualudique de Villejean. L’enjeu de cette nouvelle piscine est de proposer à la fois une offre ludique développée, à destination des familles et enfants, et une offre d’apprentissage de la nage supérieure à celle de la piscine actuelle de Villejean afin de répondre aux attentes de tous les futurs usagers.

Détails du projet

Le projet se développe sur un terrain d’environ 8 000 m².

Le bâtiment représente environ 3 900 m² de surface utile :

– Un hall d’accueil de 100 m²

– Une zone administrative de 136 m²

– Une salle de réunion mutualisable de 53 m²

– Un bassin sportif en inox 25 m par 15 m accueillant 6 lignes d’eau, avec un demi-fond mobile permettant une grande polyvalence du bassin en termes d’apprentissage

– Un bassin en inox de 300 m² avec jeux d’eau comprenant un espace de 120 m² dédié à l’apprentissage de la natation

– Une pataugeoire de 50 m² complétée d’un splashpad de 100 m²

– Deux toboggans tubés intérieurs

– A ces surfaces s’ajoutent les circulations, les fonctions logistiques et techniques

Le projet intègre également 4 600 m² de surfaces extérieures :

– Un splashpad extérieur de 300 m²

– Un pentagliss extérieur de 4 couloirs

– Un solarium végétal de 1 700 m² et une plage minérale de 300 m²

– La création d’un parvis permettant de faciliter les liaisons entre l’avenue W. Churchill, le parc du Berry et l’équipement

– Le réaménagement du parking existant avec la matérialisation de 50 places voitures, des stationnements 2 roues (motorisés ou non) ainsi que des dépose-minute pour les bus.

Une fréquentation instantanée maximale de 600 usagers est envisagée au regard des contraintes d’exploitation futures. Une fréquentation totale annuelle de 250 000 entrées est estimée.

Perspective intérieure Hall bassin polyvalent piscine aqualudique de Villejean (Rennes) – Atelier Po & Po – Atelier Po & Po

Perspective intérieure Hall bassin sportif piscine aqualudique de Villejean (Rennes) – Atelier Po & Po

Caractéristiques environnementales

Une très haute performance environnementale est recherchée, notamment dans les domaines de l’énergie, des matériaux biosourcés, de la biodiversité et de la gestion de l’eau.

Les éléments du programme environnemental sont les suivants :

– Energie : l’objectif de réduction de la consommation d’énergie est d’environ 20 % par m² de plan d’eau par rapport à la piscine actuelle de Villejean tout en intégrant des équipements ludiques nombreux (pompes des animations à eau et toboggans), un confort et une qualité d’eau et d’air renforcés (équipements de traitement, d’extraction…). L’équipement sera raccordé au réseau de chaleur. Les besoins en électricité seront couverts en partie par des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques sur une surface de 1 200 m2). Un objectif de 35 % d’autoconsommation est fixé, la faisabilité sera à confirmer par la maîtrise d’œuvre. Dans un but de récupération de chaleur et d’économie d’eau, il sera prévu un système de récupération de chaleur au niveau des eaux de fuite des bassins pour permettre un préchauffage de l’eau d’apport et la réalisation des lavages de filtre.

– Teneur en matériaux biosourcés : l’objectif d’utilisation de matériaux biosourcés sera de 39 Kg/m² de surface de plancher (via l’usage de bois pour les charpentes de la halle bassins, la pergola ainsi que la vêture de façade).

– Gestion de l’eau / biodiversité : de nombreux dispositifs de préservation de la ressource en eau seront étudiés : stockage et réutilisation de l’eau pluviale (lavage filtres, arrosage, remplissage des laveuses de la voirie, alimentation eau froide sanitaire), maîtrise des surfaces imperméabilisées (travail sur les matériaux, ouvrage de rétention), qualité de traitement des eaux de bassins (média filtrant perlite, déchloraminateurs). Le volet végétal est également un axe important du projet (toiture végétalisée, préservation d’arbres existants aux abords du terrain, plantations complémentaires, surfaces enherbées du solarium végétal). La palette végétale a été choisie pour favoriser la biodiversité et résister aux périodes de sécheresse.

Choix de la maîtrise d’œuvre

Le Conseil municipal du lundi 16 mai 2022 avait pris acte de la conclusion du marché de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie avec le groupement Atelier Po&Po (mandataire) – Gruet Ingénierie – Cabinet Philippe Hilaire – Cabinet Coup d’éclat pour la construction du centre aqualudique de Villejean. Les critères pour le choix de la maîtrise d’œuvre ont reposé sur l’organisation et les fonctionnalités de l’établissement, la pertinence des choix techniques et des objectifs de performance environnementale, l’intégration dans le site et la qualité architecturale, ainsi que la faisabilité opérationnelle.

Concernant l’offre du groupement représentée par l’atelier PO&PO, le jury a souligné la qualité de la réponse fonctionnelle aux attentes des utilisateurs, l’adéquation avec le programme environnemental, ainsi que l’insertion dans le site, la cohérence harmonieuse avec le contexte urbain et l’ouverture sur le parc du Berry.

L’entrée du projet est particulièrement bien traitée et soignée avec une écriture architecturale et architectonique convaincante et offre une transparence intéressante via le hall d’accueil. La perception de l’équipement est claire quelle que soit la façade.

Chaque halle propose une configuration, une personnalité, tout en présentant un ensemble cohérent et le traitement des différents plateaux en toiture permet un apport lumineux important.

Perspective extérieure piscine aqualudique de Villejean (Rennes) – entrée depuis le parvis – Atelier Po & Po

Vue extérieure 3D piscine aqualudique de Villejean (Rennes) – Atelier Po & Po

Calendrier prévisionnel

De mars 2022 à juillet 2023 : études maîtrise d’œuvre

de juillet 2023 à début 2024 : consultation travaux

de début 2024 au 1er trimestre 2026 : travaux

1er trimestre 2026 : ouverture au public

Coût des travaux

Coût prévisionnel des travaux : 19 M€ TTC (valeur septembre 2022)

Coût prévisionnel d’opération : 25,9 M€ TTC (valeur septembre 2022)



Retour sur la génèse du projet

Construction d’une nouvelle piscine

Construite en 1975, l’actuelle piscine de Villejean est vétuste sur les plans technique et énergétique, peu fréquentée sur la période estivale et inadaptée aux nouveaux usages. Il a été décidé la construction d’une nouvelle piscine sur un autre site, en remplacement de la piscine actuelle. L’établissement aurait en effet nécessité des travaux de rénovation de très grande ampleur pour un coût important. De plus, son emplacement ne permettait pas d’extension, ni de faire évoluer et d’adapter la piscine.

À l’issue d’une étude comparative de plusieurs sites, un terrain de sport du quartier de Villejean peu utilisé, d’environ 7 500 m² (en comptant les abords), situé au Sud du Parc du Berry, à l’angle de l’avenue Sir Winston Churchill et de la rue Joseph Martray a été identifié pour l’implantation de ce futur équipement.

Outre sa disponibilité, ses qualités sont la proximité des équipements publics (écoles, université, maison de quartier, parc sportif et paysager du Berry…) et sa parfaite desserte par les transports en commun (métro Kennedy à 500 m), associé à de nombreuses places de stationnement situées à proximité.

Concertation citoyenne

Le travail de programmation du futur équipement aqualudique a été précédé, du 13 au 31 janvier 2021, d’une concertation citoyenne, ayant réuni une soixantaine de personnes lors de la visio-conférence de lancement. 260 propositions ont été recueillies dans des boîtes à idées mises à disposition du public pour cette occasion sur 10 sites géographiques et via la plateforme Fabrique citoyenne. En complément de cette première phase, qui a notamment conduit à l’expression des souhaits des enfants et des familles (toboggans, jeux d’eau, et bassin ludique largement sollicités), deux ateliers réunissant un groupe représentatif de 30 personnes (familles, riverains, scolaires, collège usagers des piscines du Conseil du sport Rennais, comité de quartier et conseil citoyen, agents de la Ville de Rennes), ont permis de faire remonter certaines attentes et orientations fortes (un bassin sportif calibré pour l’apprentissage, et une offre ludique forte, notamment en termes d’équipements de jeux aquatiques). La démarche de concertation se poursuit tout au long de l’avancement du projet.