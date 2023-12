Phylia, une boulangerie autrement s’expérimente dans les quartiers sud de Rennes : premières ventes de pains et de biscuits et cookies, le tout avec une tarification solidaire ! Venez rencontrer l’équipe à l’Éphémère 35.2 au Quadri jusqu’au 22 décembre. Vous pouvez venir nous rencontrer, déguster, commander votre pain ou acheter nos biscuits de Noël.

Phylia anime aussi des ateliers, dans les structures des quartiers, proposés aux habitants et aux enfants de la MJC Bréquigny, de la MJC Suède ou encore du Centre social des Champs Manceaux. C’est un véritable succès, plein de moments de partage autour de l’alimentation durable : comment faire des goûters sains, équilibrés, à moindre coût ? Des idées émergent avec les habitants : et si on partageait nos recettes ? Et si on créait un livre ? … Autant d’idées et de projets en perspectives qui motivent plus que jamais l’équipe à pouvoir trouver un lieu où implanter son activité au cœur des quartiers sud de Rennes.

Mais c’est quoi Phylia, une boulangerie autrement ? Depuis plus d’un an, trois femmes sont aux manettes de cette idée. L’objectif est de créer un projet de boulangerie solidaire et participative dans les quartiers populaires au sud de Rennes : Blosne et Bréquigny. Une boulangerie artisanale proposant une gamme de pain au levain pour sensibiliser les habitants à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. Phylia, c’est l’accessibilité des produits par une grille tarifaire solidaire (trois prix sont proposés). Phylia, c’est aussi l’intégration des habitants au cœur du projet dans le cadre des ateliers et des espaces conviviaux mais aussi au sein de la gouvernance.

Phylia, une boulangerie autrement, à l’Éphémère 35.2, au Quadri, 47 Avenue des Pays Bas, 35000 Rennes

Du mercredi au samedi de 12h à 19h jusqu’au 22 décembre