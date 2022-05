Rennes fait son petit marché de l’art le 5 et 6 juin

Samedi et dimanche 5 et 6 juin se tiendra la quatrième édition du Petit marché de l’art aux Halles Martenot de Rennes. Avec cet événement, Vera Koulakoff — co-présidents de l’association art2rennes à l’initiative du Petit marché de l’art — souhaite rendre l’art contemporain accessible à tous. Pour ce faire, aucune sélection requise à l’inscription pour les artistes exposants et une entrée libre et gratuite au marché pour les visiteurs.

Sur une invitation de l’association art2rennes, une centaine d’artistes exposeront leurs travaux les 5 et 6 juin de 11h à 21h. Peintures, sculptures, photos ou encore tatouages, il y en aura pour tous les goûts. Plus de 4000 visiteurs sont attendus qui pourront voter pour leurs œuvres favorites. Dimanche en fin d’après-midi, les œuvres ayant reçu le plus de voix ont été présentées au public lors d’une vente aux enchères dirigée par un commissaire-priseur de Rennes.

Cette exposition est consacrée aux œuvres originales ou reproductions numérotée (pas de goodies).

STANDS

Chaque artiste disposera d’un emplacement dédié, déterminé par tirage au sort une fois les inscriptions closes.

Trois types d’emplacements seront proposés cette année :

Stand avec 1 table, avec grilles d’exposition en fond de stand, soit un stand d’environ L 3m x p 1,20m x h 2,05m.

Stand 4 grilles d’exposition, soit un stand de L 2.40m x p 1.20m x h 2.05m.

Stand 2 grilles d’exposition (côte à côte, en angle droit, ou angle obtu selon les emplacements).

Note : Dimension d’une grille : 1,20 x 2,05 m.

Les artistes sont libres de l’aménagement de leur emplacement, en veillant à ne pas dépasser l’espace au sol attribué, les normes feu, et en respectant les Conditions Générales d’Exposition de l’événement.



TARIFS

La participation au Petit Marché de l’Art en tant qu’exposant.e est payante afin de couvrir une partie des frais d’organisation de l’événement.

Cette année, les stands seront proposés au tarif de :

120 € pour emplacement avec table et grille en fond de stand (plutôt destinés aux sculpteur.rice.s et œuvres en volume),

100 € pour les stands 4 grilles,

50 € pour les stands 2 grilles.

Le paiement se fait directement en ligne sous le formulaire d’inscription.



VOTES ET PRIX

Lors de cette exposition, le public est invité à voter pour ses œuvres préférées à l’aide de 5 gommettes distribuées à l’entrée.

Chaque artiste propose, s’il ou elle le souhaite, l’une de ses œuvres au vote du public . Les 10 œuvres ayant remporté le plus de votes du public seront récompensées.

Un prix du plus bel emplacement sera également attribué suite d’un jury constitué de membres de l’association, de partenaires et de structures artistiques.



ATELIERS, HAPPENINGS, PERFORMANCES, ET CONCERT

Comme les éditions précédentes, ces deux journées d’exposition seront ponctuées d’ateliers artistiques à destination du public, et de performances réalisées en direct.

Vous souhaitez proposer un atelier, une oeuvre participative, ou réaliser une œuvre sur place ? Faites vos propositions à l’association qui se chargera de fournir le matériel plastique et logistique nécessaire.

Un concert sera également organisé le dimanche soir lors de la nocturne jusqu’à 21h.



BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Une buvette sera proposée sur place par l’association ART2RENNES, et des repas seront servis par notre partenaire La Cantine, restaurant-traiteur établi à l’ancienne brasserie Saint-Hélier. L’espace restauration sera à l’extérieur de la Halle Martenot.

Au menu : hots-dogs ou salade composé avec dessert le midi, et Pasta box et dessert le soir. Ces repas seront servis le dimanche midi, dimanche soir, et lundi midi.