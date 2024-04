Rennes Métropole est labellisée « Métropole d’Art et d’Histoire », en raison de son engagement dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. Ainsi, des conférences et rencontres (gratuites) autour du patrimoine, de l’histoire et de l’architecture sont régulièrement programmées sur le territoire.

Ce foisonnement s’illustre notamment à travers le patrimoine bâti, avec 131 monuments protégés au titre des Monuments Historiques et plus de 12 000 édifices classés au « patrimoine bâti d’intérêt local » dans le PLUi. Remarquables également : les sites archéologiques, l’architecture contemporaine, l’héritage immatériel, l’environnement naturel, les œuvres d’art disséminées dans l’espace public ou constituant la collection du fonds communal d’art contemporain, sans oublier les objets et documents enrichissant les collections des musées, des Archives et de la Bibliothèque des Champs Libres.

Les équipements du territoire – Les Champs Libres, les Archives municipales de Rennes, le Musée des beaux-arts de Rennes, les archives départementales d’Ille-et-Vilaine, l’Écomusée de la Bintinais, l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne – vous invitent à plusieurs événements.

LES CHAMPS LIBRES

Tout au long de l’année, du mardi au dimanche, Les Champs Libres proposent une programmation culturelle gratuite : rencontres, concerts, projections…, qui portent un regard sur le territoire de la Bretagne et des grands sujets de société du moment, croisant patrimoine, arts et sciences.

LES GRANDS TÉMOINS ·

le jeudi 18h30 et le samedi 15h

LES DÉCOUVERTES DU JEUDI · 17h30 LES VENDREDIS

DE LA BIBLIOTHÈQUE · 17h30

LE DOC DU DIMANCHE · 16h

10 cours des Alliés à Rennes

→ Plus d’informations sur leschampslibres.fr

–

ARCHIVES MUNICIPALES DE RENNES

LES JEUDIS DES ARCHIVES

Des séances pratiques d’initiation à la paléographie, conférences ou visites du bâtiment sont proposées tout au long de l’année dans le cadre des Jeudis des Archives. Ces rendez-vous, gratuits, permettent de découvrir les documents d’archives commentés et contextualisés par un archiviste de l’équipe ou un invité (historien, artiste, architecte…).

→ 4 jeudis par trimestre à 18h, 18 avenue Jules-Ferry à Rennes

→ Plus d’informations sur tinyurl.com/jeudis-archives

–

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

LES CYCLES DE CONFÉRENCES

Plusieurs conférences ou cycles de conférences sont proposés gratuitement chaque année sur l’histoire de l’art, en lien avec les collections ou la programmation du musée.

→ Plusieurs mercredis dans l’année à 18h30, 20 quai Émile-Zola à Rennes

→ Plus d’informations sur tinyurl.com/conferences-mba

–

ÉCOMUSÉE DE LA BINTINAIS

En fonction de la programmation liée aux expositions, l’Écomusée de la Bintinais propose ponctuellement des rencontres et temps d’échange.

→ Route de Châtillon-sur-Seiche à Rennes

→ Plus d’informations sur ecomusee-rennes-metropole.fr

–

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE

N’hésitez pas à consulter également le programme de conférences de l’école nationale supérieure d’architecturede Bretagne (ENSAB), qui organise chaque année un cycle de conférences gratuites sur l’architecture, l’urbanisme et le paysage.

→ Le jeudi (sauf exception) à 18h, 44 boulevard de Chézy à Rennes

→ Plus d’informations sur tinyurl.com/conf-ensab

