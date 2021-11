RENNES. VENTE D’ARTISTES A LA PARCELLE DE LA PARCHEMINERIE

Samedi 20 et dimanche 21 novembre, 8 projets investissent la Parcelle pour une expo-vente d’artistes curieuse et solaire. La Parcelle, une annexe de la Parcheminerie, se trouve à Rennes au 20 rue Poullain Duparc.

Ainsi, le temps d’un week-end le lieu se transformera en îlot des merveilles, chacune reflétant la démarche et le travail passionné de leurs initiateurs. Gratuite et pour tous, cette bulle temporelle invite à découvrir 8 projets créatifs et sincères où le visiteur pourra partir en quête de trésors à la veille des fêtes de fin d’année.

Les créateurs :

Anaïs Rallo – Prints, sérigraphies, fanzines…

www.facebook.com/anaisrallo.graphicdesign

www.instagram.com/anaisrallo

Bob Fleche



Bob Fleche – Céramiques

www.facebook.com/C%C3%A9ramique-et-mouse–456615427751077

www.instagram.com/bobfleche

Chamay



Chamay – Création sacs, bananes, chouchous…

www.facebook.com/chamay.crea

www.instagram.com/chamay.crea

Ian Tocor



Ian Tocor – Photographies

https://iantocor.com

www.instagram.com/iantocor

Loupiote Club



Loupiote Club – Création vêtements, accessoires…

www.facebook.com/Loupioteclub

www.instagram.com/loupiote_club

Sylvain Thirouin – Céramiques

www.facebook.com/ceramiquecourtils

www.sylvainthirouin.com



Violette Le Moal – Linogravures

www.instagram.com/violette.lemoal

Waver



Waver -Vêtements streetwear

www.facebook.com/waverfrance

www.instagram.com/waverfrance

Concerts Lives – Samedi – 18h30>20h

Short Ideas –

folk, rock

www.facebook.com/shortideaslille

Lucien De Chasse –

ambient, library

www.futuretone.bandcamp.com

Informations

Parcelle de la Parcheminerie

20 rue Poullain Duparc

Tout public

Samedi – 10h à 19h

Dimanche – 11h à 18

Événement Gratuit et ouvert à tous dans les respect des règles sanitaires