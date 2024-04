L’école des plantes sauvages, Par Chemins, propose des balades et dégustations de plantes sauvages comestibles à Rennes et aux alentours à partir d’avril 2024. Nouvelles saveurs, botanique, règles de cueillette, reconnaissance sur le terrain, recettes et astuces de cuisine : toutes les facettes des plantes sauvages sont un belle occasion pour s’immerger dans la nature et s’amuser en même temps !

Balades-découverte des plantes sauvages comestibles (12€)

Partez avec Par Chemins sur les routes des plantes sauvages comestibles ! Une balade douce, ludique et participative de 2h pour s’initier aux plantes sauvages qui nous entourent. Cette école des plantes sauvages apprend à les reconnaître et découvrir leurs vertus, leurs goûts, comment les cuisiner ou les employer de la meilleure manière, ainsi que les précautions à prendre lors des cueillettes. Une introduction qui permettra aux curieux de faire leurs premiers pas au cœur des secrets du monde végétal. Ouvert à tout le monde, quel que soit l’âge ou le niveau de connaissance des plantes sauvages, Par Chemins propose de finir ses balades par une petite dégustation des plantes.

En fonction des dates, les balades ont lieu à Rennes (La Prévalaye, Prairies Saint Martin, parc du Thabor) et aux alentours (Vallée du Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux et en forêt de Rennes à Liffré). Pour les balades sur Rennes : le lieu de rendez-vous sera communiqué quelques jours avant l’événement en fonction de la présence et du stade d’avancée des plantes choisies

Dimanche 28/04/2024 – RENNES La Prévalaye – 10h

Samedi 04/05/2024 – LIFFRE (Spécial Forêt comestible) – 15h00

Dimanche 05/05/2024 – RENNES Prairies Saint Martin – 10h

Mercredi 15/05/2024 – RENNES – 15h

Mercredi 22/05/2024 – LIFFRE (Spécial Forêt comestible) – 15h

Dimanche 02/06/2024 – VALLÉE DU COUESNON – 10h

Samedi 08/06/2024 – RENNES (Spécial Plantes des femmes) – 15h00

Balades apéro & dégustations des plantes sauvages comestibles (23€)

Les balades apéro et dégustations sont quant à elles, pour les plus hédonistes ! D’une durée de 2h (et plus si les participants souhaitent prolonger ensemble), au prix de 23€, elles sont ponctuées de dégustations des plantes rencontrées : des petits mets sucrés, salés ou boissons préparés en amont et que vous n’avez plus qu’à goûter lors de la balade. Les balades apéro et dégustations de Par Chemins se termineront par un moment d’apéritif ensemble autour de liqueur, vin ou autres boissons à base de plantes sauvages. Une belle manière de finir la semaine ou le week-end.

Dimanche 05/05/2024 – RENNES Prairies Saint Martin – 16h30

Vendredi 17/05/2024 – RENNES – 17h30

Vendredi 24/05/2024 – SAINT JACQUES DE LA LANDE (Spécial balade au Care, Champ à rêves étoilés avec nos ami.es de la Clé du champ) – 17h30

Dimanche 09/06/2024 – RENNES – 16h30

Vendredi 14/06/2024 – RENNES – 17h30

Informations utiles :

Les activités sont maintenues même s’il pleut, il faudra donc se couvrir ! (Chaussures adaptées, parapluie). En cas d’empêchement,les participants peuvent offrir leur billet à leurs ami.es, famille, et ceci à n’importe quel moment et sans prévenir la structure.

Les lieux de rendez-vous précis sont communiqués quelques jours avant l’événement en fonction de la présence et du stade d’avancée des plantes choisies.

Les enfants sont les bienvenus, mais sous la responsabilité des leurs accompagnateurs. À noter néanmoins que la pédagogie appliquée est destinée à un public à partir de 9 ans. Balades payantes à partir de 12 ans.

Les connaissances sur les plantes sauvages sont et doivent rester accessibles à toutes et tous ! Si en ce moment les finances sont compliquées, un petit sms à Par Chemins avec « coup de pouce » et un code de réduction sera envoyé.



Par Chemins, balades et dégustations de plantes comestibles à partir d’avril 2024

