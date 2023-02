Rennes. Le O’zaatar, délicieux traiteur méditerranéen

Après le succès du restaurant Le made in Bey, Jean-Claude Halim persiste et signe et nous offre sa nouvelle formule le O’zaatar.

Après cinq années d’exploitation et les aléas du Covid-19, et malgré une activité satisfaisante, notre restaurateur libanais avait décidé de jeter l’éponge. Très fatigué par les considérables efforts indispensables au maintien de son commerce, rattrapé par des problèmes de santé, il avait senti sa motivation vaciller et son corps exiger du repos.

Aussi, le 20 janvier 2022, l’histoire du made in Bey arrivait à son terme et son local trouvait rapidement un repreneur. Cela avait été la cause d’une véritable consternation chez tous les chalands qui fréquentent volontiers la dalle de la rue Jules Simon et son offre variée et exotique. Finis les délicieux mézzés artistement présentés, adieu le raffiné caviar d’aubergines, exit le fabuleux Tarama qu’on serait volontiers allé manger en rampant. Vous l’avez deviné, toute une population d’amateurs de vraie nourriture cuisinée avec soin se sont trouvés orphelins et un brin désemparés.

Il aura donc fallu attendre janvier 2023, quasiment une année jour pour jour, pour voir le soleil des gourmets se lever à nouveau. À l’angle de la place Honoré Commeurec et de la rue Poullain Duparc (en face du magasin de chocolat La fée Cabosse), se dresse maintenant un magasin lumineux et élégant, offrant par ses larges baies vitrées une appétissante vue sur les vitrines réfrigérées pleines de mets cuisinés, de délicieuses pâtisseries comme les cheveux d’ange au nom poétique ou les baklavas aux saveurs orientales. La véritable nouveauté se trouve à l’intérieur avec un bar à couscous et à tajine des plus appétissants qui vous permettra de composer votre menu du midi ou du soir.

C’est en cela que la formule est différente, vous ne disposerez plus désormais de tables pour consommer sur place mais vous devrez emporter vos achats chez vous (ou à votre bureau) pour vous régaler. On se situe plus dans une configuration de traiteur que de restaurateur. Terminons notre description en vous invitant à examiner les grandes étagères qui occupent le mur du fond, proposant à votre curiosité vins fins, bières, huiles d’olive et tout un assortiment de produits inconnus et propres à stimuler autant notre curiosité que notre appétit.

Vous pourrez également utiliser les services du O’zaatar à l’occasion de mariages, d’anniversaires, de baptêmes ou plus simplement d’apéritifs entre amis. L’accès est facile et les emplacements de stationnement nombreux, alors vous n’avez plus d’excuse pour ne pas faire connaissance avec la cuisine méditerranéenne et solaire que vous propose Jean-Claude Halim ! Nous y serons probablement.

Infos pratiques

O’zaatar – 1 rue Poullain Duparc – 35000 Rennes. Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 15h, et de 16h30 à 19h30 ; le vendredi et le samedi de 10h30 à 19h30.

