Rennes. Nouvel an et semaine chinoise 2023 (programme)

A Rennes, la 13e édition de la Semaine chinoise aura lieu du 21 janvier au 1er février 2023 et célébrera le passage à l’année du Lapin. Elle est organisée par l’Institut Confucius de Rennes qui, au-delà de sa mission de promotion soft-power de la culture et de la langue chinoises, s’inscrit dans le réseau des Instituts Confucius, lequel forme un important relai des services de renseignement de l’Etat dictatorial de la République populaire de Chine. Ces discrètes agences d’espionnage pour le compte de Pékin ont été ou sont en cours d’interdiction partielle ou totale dans plusieurs pays, notamment en Suède, Norvège, Belgique, Angleterre, Canada, Etats-Unis. De nombreuses universités françaises, comme Lyon-3 ou Paris-Nanterre, ont rompu tout lien avec les IC.

13e édition de la Semaine chinoise, pour célébrer le passage à l’année du Lapin : une exposition de l’artiste de papiers découpés Pang Sijia, un concert du duo Yidjam, des projections de cinéma, des rencontres et des ateliers sont au programme avec comme festivités d’ouverture le samedi 21 janvier 2023 le marché alimentaire dans lequel vous découvrez les spécialité chinoises préparées par les étudiants bénévoles, le forum associatif et culturel avec toutes les associations partenaires qui présentent leurs activités, mais aussi les stands présentant l’enseignement du chinois dans le primaire et le secondaire. En même temps que le marché alimentaire, le défilé en centre de ville avec la danse des lions et des dragons sera l’occasion de vivre la fête aux couleurs et sons de Chine.

Le marché alimentaire, le forum des associations et de l’enseignement du chinois

samedi 21 janvier 2023 de 12h à 16h à l’Institut Confucius de Bretagne

Institut Confucius de Bretagne, Rennes-Chine, Encres de Chine, Comité de jumelage Rennes-Jinan, Breizh Mahjong, Ecole de go de Rennes, Rengo (forum associatif) ; les établissements scolaires et les enseignants de chinois de la région rennaise (forum de l’enseignement)

Le défilé de la danse des dragons et des lions

samedi 21 janvier 2023, départ 12h Place de la Mairie

Les danseurs de l’Association de la danse du lion feront défiler au son des tambours et cymbales les lions et dragons le long d’un itinéraire en centre ville, de la Place de la Mairie jusqu’à l’Institut Confucius – un spectacle incroyable mais aussi une bénédiction apportant prospérité et bonheur pour la nouvelle année. Photos souvenirs autorisées !

Le marché alimentaire

Le marché alimentaire est devenu un rendez-vous immanquable du nouvel an chinois pour les Rennais. C’est grâce, encore une fois, à une cinquantaine d’étudiants chinois bénévoles qui participent à l’organisation du marché, que vous pourrez découvrir une nourriture authentique. Au menu : soupe de raviolis hundun, sandwich roujiamo ou encore nouilles à l’huile de ciboulette… D’incontournables mets de la gastronomie de rue chinoise n’attendent plus que vous !

On pourra s’installer sur les tables pour pouvoir déguster tranquillement, ou flâner entre le stands des participants – et rassurons tout de suite les habitués : on fait tous nos efforts pour réduire les temps d’attente !

Le forum associatif et culturel – Institut Confucius de Bretagne, Rennes Chine – de 12h à 16h

Parallèlement au marché gastronomique, les associations partenaires seront présentes, une occasion pour vous de découvrir ou de mieux connaître la richesse des activités culturelles autour de la Chine présentes à Rennes. Des animations seront proposées : découverte de la peinture, de la calligraphie, du jeu de go ou du mahjong…

Dans les locaux de Rennes-Chine, des calligraphies du tigre et des portraits photographiques de Chine réalisés par les adhérents seront exposés.

L’enseignement du chinois à Rennes

Les établissements rennais où le chinois est enseigné partagent leur apprentissage de cette langue dans le primaire et le secondaire, avec les professeurs et les élèves : animations (découverte de l’écriture, vente d’objets ou de gâteaux pour financer des projets…), expositions de travaux, rencontre avec le public… Un espace est donc spécialement dévolu en partenariat avec les établissements.

Les établissements présents : écoles de la Poterie, Carle Bahon, Jules Ferry, Ille (où la section internationale de chinois commence en CE2), collèges Clotilde Vautier, La Binquenais, Landry, Les Ormeaux, Emile Zola, lycée Zola, Pierre Mendès-France…

La Semaine Chinoise – 21 janvier – 1er février 2023

Yidjam

Duo morin khuur et guzheng

Création : musiques chinoises et mongoles revisitées

Surnaturelle, la voix dédoublée du chanteur diphonique de Mongolie Dalai Daansuren s’élève et s’entrelace, avec celle, presque humaine, de sa vièle à tête de cheval morin khuur ou 马头琴 matouqin

Ensorceleuse, Jiang Nan fait rugir les sonorités fauves de la cithare sur table 古筝 guzheng et chante un blues du Fleuve bleu.

Un concert exceptionnel.

Salle Albert Smague, association du Bourg Levesque, vendredi 27 janvier 2023 à 21h

entrée libre, sur réservation auprès de l’Institut Confucius : accueil.confucius.rennes@gmail.com / 02 99 87 08 85

Exposition

Les monuments de papier découpé de Pang Sijia

ou comment renouveler un art traditionnel

Pang Sijia, cosmopolite et curieuse, réinvente l’art du papier découpé chinois en s’inspirant des monuments du monde entier. L’occasion de se pencher sur cet art encore très vivace, notamment au moment du nouvel an chinois.

Du 21 janvier au 1er avril 2023 à l’Institut Confucius, entrée libre sur les heures d’ouverture.

Conférence

Les paysages en bleu et vert

Une conférence de Cédric Laurent haute en couleurs pour célébrer le Nouvel An Chinois !

L’association Encres de Chine propose cette année d’ouvrir un cycle de quatre conférences consacrées à la peinture chinoise avec l’un des meilleurs spécialistes de l’histoire de la peinture chinoise. Professeur à l’université Rennes 2, Cédric Laurent est auteur de deux ouvrages autour de la peinture classique : Voyages Immobiles dans la prose ancienne : la peinture narrative sous la dynastie Ming (1368-1644), paru aux éditions Les Belles lettres en 2017 ; Retrouver son Cœur : La méditation dans la peinture et la poésie chinoises du XVe au XVIIe siècle, Paris, L’Asiathèque, coll. “Empreintes chinoises”, 2021 (nous l’avions reçu autour de cet ouvrage).

ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE :

Date : vendredi 3 février 2023 à 18h30

Lieu : auditorium de la MIR, 7 quai Chateaubriand à Rennes

Tarif : étudiants 8€ / adhérents : 10€ / normal : 12€

“Les peintures dont traite ce livre ont été créées à Suzhou, centre artistique majeur de la Chine du XVIe siècle. En bordure du canal impérial […] La ville, elle-même parcourue de canaux, […] était célèbre pour son art de vivre, la beauté de ses femmes, ses lieux de plaisirs, ses jardins, et fut au XVIe siècle la retraite d’élection de nombreux lettrés, poètes, philosophes et peintres. (Préface)”

Cinéma

Le CinéManivel de Redon et l’association Cinéma 35 proposent cette année 3 films à (re)découvrir.

GUANZHOU, UNE NOUVELLE ÈRE

de Boris Svartzman (Documentaire / France / 2022 / 1h12)

Les 2000 villageois de Guanzhou, une île fluviale dans la banlieue de Canton, sont chassés en 2008 pour la construction d’un parc écologique. Malgré la destruction de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île. Pendant sept ans, Boris Svartzman filme leur lutte pour sauver leurs terres ancestrales, entre les ruines du village où la nature reprend progressivement ses droits et les chantiers de la mégapole qui avancent vers eux, inexorablement.

AVANT-PREMIÈRE

LE RETOUR DES HIRONDELLES

Drame de Li Ruijun – Avec Wu Renlin, Hai-Qing – Chine – 2h13 – VOSTFR – Sortie nationale : 8 février 2023

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

> DIM 29 à 18h

VERSION RESTAURÉE 4K

SUZHOU RIVER

Drame de Lou Ye – Avec Zhou Xun, Jia Hongsheng, Hua Zhongkai – Chine, All 2000 – 1h19 – VOSTFR

À Shanghai, Mardar est impliqué dans le projet de kidnapping de la jeune Moudan, dont il tombe amoureux, et réciproquement. Lorsqu’elle découvre qui il est vraiment, Moudan se jette dans la rivière Suzhou. Après plusieurs années passées en prison pour sa tentative d’extorsion avortée, Mardar part à la recherche de Moudan. C’est ainsi qu’il rencontre Meimei, sosie parfait de Moudan…

> LUN 23 à 20h50 | SAM 28 à 22h40 | LUN 30 à 18h50