RENNES. NOËL AU RYTHME DES OURS DU CARRÉ RENNAIS

Pour le Carré Rennais, Noël sera joyeux, festif et chaleureux, malgré une affiche que certains (enfants) pourront trouver un peu flippante…

Décoration des vitrines des adhérents, déambulation du Père Noël dans les rues, fanfare jazzy, ouverture exceptionnelle le dimanche, surprises, … Dès le 20 novembre, pour gâter les petits et les grands, toute la ville sera rythmée par un programme enchanteur. Grande nouveauté cette année à noter dans tous les calendriers de l’avent, le 11 décembre à 16h30, le Carré Rennais lance les festivités de la ville avec une parade féérique qui partira de la place Saint-Germain.

Le décor est posé

Que serait Noël sans décoration ? Sans lumière qui scintille ? A partir du 20 novembre, les vitrines des adhérents du Carré Rennais vont se vêtir de leurs habits de Noël. Pour cette occasion, 9 fleuristes ont imaginé et confectionné des guirlandes de sapins, de rubans rouges, de dorures, de boules… pour que la magie de Noël soit perçue dans toute la ville. Environ 130 commerçants sont heureux de se voir offrir par le Carré Rennais ces décorations végétales, montrant une nouvelle fois le travail collectif de toute la ville de Rennes vers un même objectif, celui de diffuser l’esprit de Noël.

Des ours polaires géants lancent les festivités de Noël du Carré Rennais

Accompagnée de tous les artistes qui vont animer la ville pendant 2 semaines, Laurence Taillandier – Présidente du Carré Rennais – lancera les festivités le samedi 11 décembre à 16h30 place Saint-Germain avec la Compagnie Remue-Ménage. Une horde d’ours blancs lumineux de près de 4 mètres de haut accompagnée d’extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie sur échasses va alors quitter la place pour aller enchanter les rues du centre-ville pendant près de 2 heures.

Des balades gratuites en calèche et la tournée du Père Noël sur son traineau

Hohoho ! Chaque année, tout le monde l’attend, les yeux des petits s’écarquillent à son passage et il rappelle aux plus grands la magie de Noël. A partir du samedi 11 décembre, le Père Noël parcourra les rues de Rennes, en calèche et sur son traineau. Tirée pas ses chevaux, la calèche embarquera les visiteurs pour une balade gratuite d’environ 15 minutes dans le centre-ville. Les places sont prisées et il est nécessaire de s’inscrire au préalable à partir du 11 décembre à 14h par téléphone au 06 47 26 25 02 ou au chalet du Carré Rennais, situé dans le village de Noël, place du Parlement. A partir de 16h, le Père Noël descendra de sa calèche pour embarquer sur son traineau afin d’aller à la rencontre des passants et des commerçants jusqu’à 19h.

Au rythme du Carré Rennais

Les 11, 12 et 19 décembre, les rues de Rennes seront animées en musique grâce à la fanfare jazzy du Carré Rennais. Les musiciens iront à la rencontre des passants de 16h à 19h pour partager avec eux des moments joyeux et festifs.

Ouverture exceptionnelle des commerces tous les dimanches de décembre

Pour satisfaire les shoppeurs et shoppeuses, les commerces de Rennes seront ouverts tous les dimanches.

Programme détaillé

Du 15 au 19 novembre

Habillage des 130 vitrines avec les guirlandes végétales de Noël offertes par le Carré Rennais.

Samedi 11 décembre : lancement des festivités de Noël

14h Ouverture du chalet du Carré Rennais place du Parlement

De 14h à 19h Balades gratuites en calèche sur inscription préalable à partir du 11 décembre à 14h par tel au 06 47 26 25 02 ou au chalet du Carré Rennais dans le village de Noël, place du Parlement

De 16 h à 19h Déambulation du Père Noël sur son traineau dans les rues du centre-ville au départ de la place du Parlement

De 16h à 19h Déambulation de la fanfare jazzy du Carré Rennais dans les rues

16h – Lancement des festivités de Noël du Carré Rennais place saint-germain

16h00 Présentation du programme des festivités de Noël place Saint-Germain par la Présidente du Carré Rennais – Laurence Taillandier – en présence de tous les artistes

16h30 Lancement de la parade du Carré Rennais « Gueule d’ours » de la Compagnie Remue-Ménage

16h45 – 18h30 Déambulation des ours géants et des saltimbanques dans les rues de Rennes

Dimanche 12 décembre

De14hà19h Balades gratuites en calèche sur inscription préalable à partir du 11 décembre à 14h par tel au 06 47 26 25 02 ou au chalet du Carré Rennais dans le village de Noël, place du Parlement

De 16h à 19h Déambulation du Père Noël sur son traineau dans les rues du centre-ville au départ de la place du Parlement

De 16h à 19h Déambulation de la fanfare jazzy du Carré Rennais dans les rues

Samedi 18 décembre

De 14h à 19h Balades gratuites en calèche sur inscription préalable à partir du 11 décembre à 14h par tel au 06 47 26 25 02 ou au chalet du Carré Rennais dans le village de Noël, place du Parlement

De 16h à 19h Déambulation du Père Noël sur son traineau dans les rues du centre-ville au départ de la place du Parlement

Dimanche 19 décembre

De14h à 19h Balades gratuites en calèche sur inscription préalable à partir du 11 décembre à 14h par tel au 06 47 26 25 02 ou au chalet du Carré Rennais dans le village de Noël, place du Parlement

De 16h à 19h Déambulation du Père Noël sur son traineau dans les rues du centre-ville au départ de la place du Parlement

De 16h à 19h Déambulation de la fanfare jazzy du Carré Rennais dans les rues

Du mardi 21 au vendredi 24 décembre

De 14h à 19h Balades gratuites en calèche sur inscription préalable à partir du 11 décembre à 14h par tel au 06 47 26 25 02 ou au chalet du Carré Rennais dans le village de Noël, place du Parlement

De 16h à 19h Déambulation du Père Noël sur son traineau dans les rues du centre-ville au départ de la place du Parlement

Tous les dimanches de décembre Ouverture exceptionnelle des commerces

NOËL AU RYTHME DU CARRÉ RENNAIS – Communiqué