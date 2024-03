La Ville de Rennes met en place un comité des noctambules, composé de citoyens volontaires, habitant Rennes ou la métropole. L’objectif de cette nouvelle instance est de recueillir les ressentis et les attentes des noctambules concernant la vie nocturne et de proposer les mesures adéquates pour accompagner son évolution.

Le comité des noctambules est composé de 30 habitants (17 femmes et 13 hommes, âgés de 21 à 67 ans), qui ont l’habitude de sorties le soir et la nuit (bars, restaurants, discothèques, salles de spectacles ou de concerts…).

L’objectif de cette instance est de recueillir la parole des noctambules sur leurs ressentis, leurs attentes et leurs désirs. Le comité sera un espace de discussions et de propositions sur la vie nocturne à Rennes, et son évolution. Il travaillera sur les différents enjeux de la vie nocturne, contribuant ainsi à la mise en place d’actions ou d’expérimentations afin d’améliorer les usages, les habitudes et l’attractivité de Rennes la nuit.

Il s’agira en particulier pour le comité de :

Recueillir et relayer les attentes et besoins des noctambules ;

Participer à l’élaboration de propositions concrètes pour faire évoluer la vie nocturne ;

Accompagner le suivi des actions proposées et les évaluer.

Le comité proposera des sujets d’intérêt et la majorité des membres décidera de la feuille de route. Une page dédiée lui sera consacré sur le site internet de la Ville. Les Rennais pourront le contacter par courriel à l’adresse : vienocturne@ville-rennes.fr

Depuis 2016, Rennes dispose d’une charte de la vie nocturne dont l’objectif est de permettre aux noctambules de profiter des nuits rennaises, tout en respectant les usages, et notamment les rythmes de vie de toutes et tous.

La charte est animée par le conseil de la nuit. Cet espace de concertation entre les différents acteurs du monde nocturne réunis institutions, professionnels de la nuit, riverains et bailleurs pour construire des réponses collectives face à l’évolution des pratiques festives et culturelles et faire émerger des solutions pertinentes, en cohérence avec les politiques publiques portées par la Ville (culture, santé, prévention de la délinquance et sécurité, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la prévention des conduites à risques…).

Avec le comité des noctambules, la Ville de Rennes affiche sa volonté d’une participation des citoyens à la réflexion sur les évolutions des modes de vie, la nuit, et l’éventuelle adaptation de la ville à ces usages.

Photo : crédit Rennes. Des membres du comité des noctambules réunis autour de Cyrille Morel, adjoint délégué à la Sécurité civile, à la prévention des risques, à la vie nocturne et à la propreté