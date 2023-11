Rennes. Le Neko Light Orchestra, magie et épopée au Liberté

Le Neko Light Orchestra fera entendre des échos du monde d’Harry Potter et de Zelda au Liberté de Rennes le 12 novembre 2023. Avec ce moment d’émerveillement, le groupe a à cœur de dépoussiérer l’image donnée aux orchestres en jouant des compositions d’œuvres des cultures de l’imaginaire. Êtes-vous prêts à entrer à Poudlard ou en Hyrule en compagnie du groupe de musique ?

Ce 12 novembre 2023, prévoyez votre baguette magique. Le parking à balais, lui, est gratuit. Vous êtes plutôt Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard ? (si vous ne le savez pas encore un test est disponible) Quelle que soit votre maison, le concert du Neko Light Orchestra réunira les fans des films Harry Potter l’après-midi à 15h30 et de la franchise vidéoludique Zelda le soir à 20h dans la salle de spectacles Le Liberté à Rennes. Les armes sont cependant interdites donc laissez votre épée au placard, sauf si elle est en plastique ou en mousse.

Le Neko Light Orchestra, produit par la société Blue Neko, est constitué de 20 musiciens compositeurs. Créé en 2011 à Toulouse par Nicolas Chaccour, manager et pianiste du groupe, le « groupe de rock qui se prend pour un orchestre » se spécialise dans la réinterprétation de musiques des cultures de l’imaginaire. À ce jour, cinq spectacles différents existent. Ses membres reprennent des œuvres issues de mondes de la science-fiction et de la fantasy comme autant d’échos venant de ces terres, mais ils y ajoutent leur propre sensibilité.

Les musiciens du Neko Light Orchestra, toujours au plus près du contact avec leur public, sont des passionnés, une caractéristique qu’ils partagent avec leur communauté sur scène, mais aussi en ligne. Dans leurs réinterprétations, ils explorent musicalement des mondes imaginaires avec une force qui mêle douceur fabuleuse et ambiance épique. Avec plus de 400 concerts à son actif, le groupe se produit sur de multiples scènes allant des salles de cinéma jusqu’à de grandes salles de concerts en France et à l’étranger.

Ce dimanche 12 novembre 2023, l’orchestre interprétera d’abord les musiques des célèbres films Harry Potter à 15h30 lors d’un concert intitulé les Échos du petit sorcier. Les compositions de John Williams, Nicolas Hopper et d’Alexandre Desplat seront réinterprétées sur des airs de rock mélodique selon la propre sensibilité du groupe entre symphonique, rock et mélodique.

Un autre concert sera joué le soir à 20h. Cette fois, direction le monde vidéoludique de Zelda avec les Échos d’Hyrule. Neufs musiciens, vêtus des habits typiques du jeu vidéo et le symbole du triforce en fond visuel, interpréteront sur scène les compositions de Shigery Miyamoto et de Takashi Tezuka. Ils dessineront le paysage musical du jeu en passant du premier opus Breath of the Wild jusqu’à Ocarina of Time.

Les deux spectacles entameront un voyage musical aussi épique que contemplatif en réunissant les fans des franchises. Le Neko Light Orchestra donnera vie à ces compositions musicales de façon inédite et incarnera les univers à pleine puissance à travers une empreinte auditive, visuelle et toujours flamboyante.

Le groupe se produit toute l’année en France et à l’étranger pour faire entendre les échos de multiples mondes de l’imaginaire. Du Seigneur des Anneaux aux animations de Miyazaki en passant par la série Game of Thrones, il s’illustre par la qualité de ses propositions musicales.

Deux albums de compositions musicales du Neko Light Orchestra, les Uchronies musicales, sont disponibles à l’achat.

Le Liberté, 1 esplanade Charles de Gaulle, 35 000 Rennes.

Tarif Normal – 39,80€

Tarif Réduit – 29,80€

Tarif Enfant – 14,80€

Lien billetteries : 15H30, Echos du Petit Sorcier

20H – Echos d’Hyrule

Site du Neko Light Orchestra