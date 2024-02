Spécialiste du réemploi des matériaux, mobiliers et équipements professionnels en Bretagne et Pays de la Loire, Murmur réemploi fait le bilan. En une année d’existence, Murmur réemploi a permis d’éviter 340 tonnes de déchets en réemployant les matériaux et mobiliers.

Portée par 3 associés, acteurs du réemploi sur leur territoire depuis plusieurs années, murmur réemploi a été créé il y a tout juste un an avec l’ambition de faire du réemploi et de la réutilisation des alternatives viables au neuf. Spécialisée dans les secteurs de la construction et de l’aménagement, l’entreprise fait du conseil, de la coordination de projet de réemploi et organise la fourniture de matériaux, mobiliers et équipements de réemploi.

Sis à Rennes et à Nantes, Murmur réemploi intervient sur toute la Bretagne et les Pays de la Loire auprès d’acteurs engagés souhaitant faire évoluer leurs pratiques. Qu’il s’agisse de chantiers de déconstruction, de rénovation, de déménagements ou de projets neufs, l’objectif est d’apporter l’expertise nécessaire pour permettre aux clients de limiter leur production de déchets et de faciliter l’intégration de produits de réemploi dans leurs futurs projets.

Après 1 an, l’heure est au bilan pour cette entreprise qui analyse autant ses résultats économiques que son impact sur son territoire, 340 to de matériaux et mobiliers ont trouvé une seconde vie, dont 54 % ont été envoyés vers les filières locales de réemploi et 46% ont été réintégrés directement dans les chantiers. Soit l’équivalent de 194to eq/CO2 évité par les activités de murmur réemploi (équivalent : 115 aller/retour Paris-New-york).

Pour en savoir plus sur murmur réemploi :

Agence de Rennes Pépinière du Haut Blosne, 34 rue Frédéric le Guyader, 35000 Rennes

Agence de Nantes Le Solilab, 8 rue St Domingues 44000 Nantes

