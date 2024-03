Avez-vous déjà entendu parler du Club Colette ? Un club d’activités pour séniors 100% gratuit ?

Le Club Colette entend faciliter la rencontre entre séniors de vos quartiers afin de créer de nouveaux liens autour d’activités telles que les balades, apéros, ateliers manuels ou rendez-vous sportifs : il y’en a pour tous les goûts.

Déjà présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice, réunissant plus de 50 000 membres, le Club Colette s’installe en 2024 à Rennes, Nantes et Angers.

Pour vous inscrire, rien de plus facile. Créez-vous un compte gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien suivant : https://colette.page.link/social puis, inscrivez-vous à vos premières activités ! Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées (grands-parents, parents, amis ou proches), passez-leur le mot

Site internet du Club Colette

par email : leclub@colette.club ou par téléphone au 01 86 65 47 97