Rennes. Embarquez pour les îles Kerguelen en musique avec Terra Australis

L’artiste sonore Pierre Huyghe et la biologiste Ella Daly vous invitent au voyage en Terra Australis le jeudi 5 et le vendredi 6 octobre au Plateau Bourdon de l’Université de Rennes 2. Le duo revient en musique sur le séjour mené par la scientifique aux îles Kerguelen et invite à l’onirisme grâce au concept du paysage sonore, dans le cadre du cycle Verdoyons ! et du festival Maintenant. Une expo photo en argentique complète la performance du 2 octobre au 10 novembre 2023 dans La Mezzanine (bât. O). Voyage poétique dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Pour se rendre sur les îles Kerguelen, un seul navire : le Marion Dufresne. Ella Daly, chercheuse en biologie à l’Université de Rennes, se trouve parmi les scientifiques qui embarquent en direction de l’archipel de décembre 2022 à mars 2023, un voyage financé par l’Institut Polaire français. Elle transporte avec elle son matériel pour étudier les mouvements invasifs d’espèces biologiques du fait du réchauffement climatique et elle amène en plus un appareil photo argentique et un petit enregistreur portable. Les outils sont simplistes afin d’être facilement transportables. Ils lui permettent de capturer des paysages visuels et auditifs qu’elle transmet ensuite à l’artiste sonore Pierre Huyghe. Celui-ci adapte ses captations en performance de musique ambiante immersive grâce à un son qui se déplace à 360° dans un espace dédié plongé dans le noir. C’est la naissance de Terra Australis…

La biologiste Ella Daly et l’artiste sonore Pierre Huyghe

Les deux se rencontrent à l’arrivée de la biologiste en France fin 2021. L’un travaille dans la musique et la création numérique, l’autre dans les sciences biologiques. Leur intérêt commun pour la nature et le concept de paysage sonore les pousse à collaborer autour d’un projet transversal art et science. Le voyage aux îles Kerguelen constituait pour les deux une opportunité sans précédent de lier un projet scientifique à une performance musicale immersive. « Quand on est amené à travailler avec des sonorités de la nature, on ne peut pas non plus passer outre la question du changement climatique », explique Pierre Huyghe. « C’était très évident dans notre collaboration. On a vraiment voulu voir l’art et la science comme complémentaires : les deux permettent de se sublimer ».

La scientifique n’a pas un plan d’enregistrement préétabli avant son départ pour les îles : c’est en vivant l’expérience que le duo saurait quels paysages sonores retranscrire. « Je n’avais jamais été à cet endroit avant. Je savais que c’était un lieu très venteux et que j’allais devoir enregistrer le vent et parfois l’océan. Je m’occupais de faire des enregistrements et de les envoyer à Pierre pour qu’il en fasse quelque chose sans que je ne sache vraiment quoi », raconte Ella Daly en riant. Pari gagnant pour le musicien qui peut travailler avec des sonorités multiples. « On a un enregistrement où on entend l’écume se jeter sur une plage. C’est une sonorité très granuleuse avec plein de petits détails ! À côté, on entend un éléphant de mer et encore à côté un cormoran qui marche sur l’eau. C’est très luxuriant, il y a une multitude d’éléments sonores », se réjouit l’artiste.

Pierre Huyghe en performance musicale

L’usage des captations sonores et photographiques prend rapidement un autre avantage pour le duo : il ne constitue plus seulement un art, mais aussi une archive. « C’est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler. Quand je commence à enregistrer, peu importe ce qu’on entend, c’est ce qui arrive. Je n’influence rien, je m’assieds en essayant de faire le moins de bruit possible », ajoute-t-elle. Le duo trouve dans l’argentique aussi bien que dans les enregistrements le charme de l’instant d’un médium qui n’est pas influencé. Par ce biais, ils rendent visible et audible le changement climatique et ses influences jusque sur l’archipel.

Le titre paraît évident au duo : la Terra Australis, concept théorisé en Grèce antique par Aristote, évoque une terre mythique et lointaine dans l’hémisphère sud qui ferait l’équilibre avec les terres de l’hémisphère nord. Son imaginaire se développe au fil des siècles et mène à la découverte des îles au XVIIIe siècle. « Personnellement, j’aime vraiment ce titre. Avant d’arriver à Kerguelen, ça reste un endroit mythique : c’est loin et dur à imaginer. On a du mal à trouver des informations dessus ou des personnes qui y sont déjà allées », explique la biologiste. Le lieu représentait déjà une Terra Australis à ses yeux et constituait pour Pierre Huyghe une occasion de traduire cet onirisme en musique.

Les photographies et musiques de Terra Australis capturent un équilibre entre la beauté de ces terres presque mythiques et leur fragilité. « Il y a une photo que je trouve très impressionnante. On y voit un ossement de baleine avec des goëlands dessus qui regardent la caméra en battant des ailes. C’est un monde dangereux et imprévisible. L’homme n’est pas au centre de la nature. On cohabite avec elle », rapporte l’artiste sonore. « Et elle cohabite avec nous », termine la biologiste.

Terra Australis, 2023 © Ella Daly – Institut polaire français

La proposition artistique qui découle du projet donne à Ella Daly une nouvelle perspective sur sa propre expérience. « C’est une nouvelle expérience pour moi de travailler au contact de l’art et ça m’aide à comprendre l’expérience que j’ai vécue aussi bien personnellement que scientifiquement », convient-elle. La performance musicale immersive propose un regard particulier sur ce voyage : le sien. Elle représente le paysage naturel des îles, mais en se basant sur une narration née de son expérience. Ce sont sa sensibilité et ses émotions qui transparaissent à travers les paysages sonores.

Les spectateurs, privés de la vue dans une salle plongée dans l’obscurité, pourront imaginer leur propre version du voyage entre beauté et fragilité. « Le voyage, ça implique de partir d’un point pour arriver à un autre où on découvre de l’inconnu. Ensuite est-ce qu’on repart ? Ce sera à vous de le découvrir », conclut Pierre Huyghe, un sourire aux lèvres.

La performance musicale immersive par Pierre Huyghe et Ella Daly se joue jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023 sur le Plateau Bourdon à l’Université de Rennes 2. Elle est complétée par une exposition de photo argentique d’Ella Daly du 2 octobre au 10 novembre 2023.

Performance musicale : Jeudi 5 et Vendredi 6 octobre 2023 : 13h et 18h

Plateau Bourdon (Bât. D), Université de Rennes 2

Exposition photographie argentique : du 2 octobre au lundi 10 novembre 2023

La Mezzanine (bât. O), Université de Rennes 2

Gratuit, sur réservation

