Le musée de Bretagne, au sein des Champs Libres, a mis en place un dispositif d’audioguide descriptif. Ce système de visite donne l’accès du musée et ses œuvres aux personnes malvoyantes. Laissez-vous guider à travers les expositions et écoutez les œuvres parler d’elles-(mêmes).

Le système d’audioguide n’est pas nouveau et est proposé à travers différents musées du monde. Il constitue une manière plutôt ludique et pédagogique d’effectuer une visite. Sylvie Ganche, elle-même aveugle, a vu en ce dispositif une opportunité d’élargir l’accès du musée à une catégorie de la population qui pouvait jusque-là en être exclue. Bien que ces lieux culturels aient adopté des solutions pour certaines formes de handicap, notamment mobile, ces derniers ne sont pas infaillibles et laissent encore en marge d’autres déficiences. C’est le cas pour la malvoyance.

Depuis peu, le musée de Bretagne propose, en plus des visites audio en différentes langues, des visites audiodescriptives. Le dispositif d’audioguide descriptif est gratuit et présente des touches en Braille pour une plus grande accessibilité.

Le parcours dure environ 1 heure et présente une liste non exhaustive d’œuvres. La voix de l’audiodescripteur rennais Frédéric Gonant propose une traversée historique allant de l’ère paléolithique en passant par l’âge de bronze jusqu’au 20e siècle et ses guerres mondiales. Les descriptions proposées par le narrateur mixent à la fois contexte historique et descriptions poussées des objets d’art ou du quotidien exposés. La forme, la taille, les matériaux, les couleurs, les mouvances et autres caractéristiques des œuvres ou vestiges, aucun détail n’est omis pour favoriser une représentation la plus précise possible.

Si le sillon théorique est bien tracé, le parcours physique à travers l’exposition est plus laborieux. Les personnes malvoyantes doivent être accompagnées d’une tierce personne afin de déambuler en toute tranquillité entre les vitrines du musée. L’accompagnant pourra ainsi repérer et indiquer chaque numéro d’œuvres intégrées au circuit de visite. Les visiteurs doivent alors entrer sur l’audioguide le numéro en question afin de lancer la capsule descriptive associée. Le bilan de la première visite effectuée avec ce dispositif a été concluant. Les visiteurs étaient conquis, bien qu’ils aient émis de petites réserves quant à la manipulation de l’audioguide. Un système qui mérite encore d’être ajusté mais qui a prouvé son efficacité.

D’autres musées ont déjà sollicité Sylvie Ganche pour développer ce concept de visite en audiodescription tel que le musée de Vannes ou encore celui d’Histoire Naturelle de Nantes. Un dispositif prometteur et inclusif qui s’adapte à tout type de contenu artistique. Le musée de Bretagne propose le 3 mai prochain une visite descriptive de l’exposition photo de Nolwenn Brod pour les visiteurs malvoyants.

Infos pratiques :

Le Musée de Bretagne aux Champs libres, 10 cours des Alliés, 35 000 Rennes

