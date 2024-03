Le bistrot marin Mousse est le nouvel établissement culinaire a ouvert ses portes 7 place Sainte-Anne, le 8 février 2024. Gérée par Marion et Thomas, la proposition est similaire à celle nos brasseries modernes habituelles avec un twist : les aliments iodés font le cœur de la carte.

Mousse, le nouveau restaurant du groupe de restauration, bars et bistrots Birati (anciennement Holdoz), a ouvert ses portes le mois dernier place Sainte-Anne (Rennes). « Chez Mousse, nous avions à cœur de naviguer avec passion pour mettre en avant les trésors locaux et marins. Chaque assiette témoigne de notre attachement aux produits frais et authentiques de notre belle Bretagne. C’est notre manière à nous de rendre hommage à la mer qui nous entoure et qui façonne notre identité culinaire », explique l’équipe.

Au menu, des réadaptations de plats de brasserie en version marine : burger au saumon pané, fish and chips, croque au saumon ou encore roll de crevettes. Une pièce de boucher est également proposée, mais avec une sauce nordique pour conserver l’esprit du lieu. Un plat végétarien à base de pomme de terre, de butternut et de wakame (algues comestibles) est aussi à découvrir. La carte sera amenée à être modifiée au gré des saisons. L’endroit se veut convivial et festif, une soirée d’inauguration est d’ailleurs prévue courant avril.

Carte actuelle de Mousse

« Nous prenons le large en douceur mais avec assurance ! Nos premiers pas ont été accueillis chaleureusement par nos clients, qui reviennent déjà, fidèles au rendez-vous. C’est un réel plaisir de voir notre lieu séduit » L’équipe Mousse

INFOS PRATIQUES

Bistro marin Mousse

7 Place Sainte-Anne

35000 Rennes

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 1h

Site

Instagram

Facebook