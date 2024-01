Situé au cœur du quartier EuroRennes à deux minutes de la gare à pied, le restaurant et bar à cidres Monsieur Arthur ouvre ses portes le 1er février 2024.

Situé au rez-de-chaussée central de l’ensemble de bâtiments de l’îlot Beaumont, signé Kempe Thill (Rotterdam), Atelier 56s (Rennes) et Dots paysagiste (Paris), Monsieur Arthur est une brasserie bretonne, une crêperie moderne et un bar à cidres. En résumé, du 100% BZH.

Le restaurant est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 23h, idéal pour un petit déjeuner, un déjeuner d’affaire, un goûter en famille, un afterwork ou un dîner entre amis. Organisée autour de son large bar central, la salle du restaurant propose une centaine de places assises. Divisée en plusieurs espaces entourés d’une décoration moderne alliant bois, tissus et végétaux, la salle permet de s’attabler à plusieurs ou en petits comités. Côté mobilier, des chaises rotins aux fauteuils confortables, l’ambiance chic et décontractée vous invite à passer un moment agréable et convivial autour de l’art de vivre à la rennaise.

Arthur Mercier et Lucille

Originaire du Grand-Fougeray, au sud de Rennes, Arthur Mercier, gérant, a toujours eu l’envie de devenir indépendant en ouvrant un établissement mettant en valeur ses racines qui lui sont chères : la Bretagne. Quelques années après sa rencontre avec Lucille, ils décident ensemble de se lancer dans l’ouverture de leur premier restaurant en tant qu’associés.

Riches de leurs expériences professionnelles en hôtellerie-restauration indépendante ou de luxe, en Bretagne, à Paris, ailleurs en France ou au Canada, que la ville de Rennes devient évidente pour mettre en oeuvre leur projet de longue date. Lucille et Arthur ont la volonté de mettre en avant leur terroir breton en valorisant ses producteurs locaux au travers de cartes de saison évolutives et inventives.

Monsieur Arthur, restaurant et bar à cidres, 24 rue Raoul Dautry, Rennes.

Monsieur Arthur propose une cuisine faite maison à partir de produits bruts locaux, et de saison. Le matin, une offre café et petit-déjeuner

sera proposée pour les travailleurs et les touristes de passage. Le midi et le soir, une carte de brasserie bretonne courte et évolutive au fil des saisons est également disponible. Une partie de la carte sera dédiée aux galettes de sarrasin et crêpes de froment cuisinées et modernisées. Un menu du jour sera proposé tous les midis du lundi au vendredi. À partir de 17h, l’afterwork prendra sa place avec une carte de planches cuisinées et assiettes à partager, des cocktails bretonnants et une large sélection de cidres.

C’est lors d’un tour de la Bretagne réalisé à l’été 2023 qu’ils sont allés découvrir et déguster les trésors de leurs vergers de pommiers bretons, en rencontrant des dizaines de cidriers et cidrières de la région. Monsieur Arthur fait le choix de proposer à la carte environ 15 références de cidre : à la fois des cidres classiques de notre enfance, que des cidres plus tranchants. Acidulés, infusés, vieillis en fût ou encore extra-brut, ils ont dans leur cave de quoi ravir tous les palais des amateurs de cidres comme des consommateurs les plus aguerris.

Largement visible au centre du restaurant, une offre de boissons variée est également proposée : Bières pression brasserie Skummen (Rennes, 35), Dilettante (Saint-Nolff, 56) et Saint Erwan (Trégunc, 29) Cidre pression signature Monsieur Arthur et La Mordue Cocktails classiques bretonnants et carte de cocktails de saison Spécialités de café torréfié en Bretagne … et bien d’autres !

Du lundi au samedi, de 8h à 23h

Instagram / Facebook / Linkedin