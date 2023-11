Après l’ouverture de la ligne b de métro en septembre 2022, Rennes Métropole poursuit sa politique volontariste en faveur des mobilités décarbonnées. Prochain chantier : la création, à l’horizon 2030, de quatre lignes de trambus.

En cohérence avec les objectifs fixés par son Plan de déplacements urbains (PDU), Rennes Métropole multiplie ses efforts en faveur de la transition écologique et de la solidarité sociale en renforçant l’attractivité de son service public des mobilités. Le projet de quatre lignes de Trambus à horizon 2030 vise à proposer un nouveau mode de transports collectif capable de concurrencer la voiture individuelle.

Un trambus, c’est quoi ? C’est un bus électrique articulé qui combine les avantages d’un tramway et la souplesse d’un bus. Il circule sur une voie qui lui est réservée, à la façon d’un tram. Son déplacement n’étant pas gêné par la circulation automobile, son passage est plus régulier. D’autant qu’il a la priorité lorsqu’il arrive aux carrefours et aux feux ! Il circule sur une plus grande amplitude horaire que les bus : entre 5h25 et 0h35, et à une fréquence élevée avec un passage toutes les 4 à 8 minutes. Comme dans un tram, il est possible d’y monter par les quatre portes (pas seulement par l’avant comme dans un bus), pour faciliter la fluidité.

Une station sera installée sur le circuit tous les 500 mètres en moyenne. Elles seront confortables et disposeront de services comme des distributeurs de titres de transport. Les quais seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des espaces dédiés aux piétons et aux vélos seront aménagés, en parallèle, sur les itinéraires des quatre lignes de trambus. Toujours dans le but de proposer une maximum d’alternatives à la voiture .

Le trambus est un bus électrique qui combine les avantages du tramway à la souplesse d’un bus. Il s’adapte aux conditions de circulation, en étant plus rapide, plus régulier et plus fiable. Il circule en majorité sur les voies sécurisées et réservées, avec une priorité aux carrefours. Il offre un haut niveau de service : passages fréquents, grande amplitude des horaires et des parcs-relais associés. L’aménagement des infrastructures de trambus est l’occasion d’intégrer des espaces dédiés aux modes de déplacement actifs (marche, vélo), avec une large place offerte au végétal et à la désimperméabilisation des sols.

Les principes du Trambus :

4 lignes représentants 55 km ;

Une centaine de stations et 6 parkings relais ;

80 km d’aménagements cyclables accompagnant les lignes Trambus ;

Un Trambus toutes les 6 minutes en moyenne en heure de pointe selon les lignes ;

Un matériel roulant 100 % électrique, avec zéro émission de gaz à effet de serre (GES).

Il permettra de desservir environ 200 000 habitants et 135 000 emplois à horizon 2035 et d’enregistrer environ 90 000 voyages/jour, soit entre 30 à 64 % de voyages supplémentaires selon les lignes avec des gains de temps importants sur les tracés et fiabilisés.Les travaux seront réalisés entre 2025 et 2030 avec des mises en service échelonnées entre 2027 et 2030.

La ligne T3 reliera la commune de Saint-Grégoire à celle de Chantepie en passant par le centre-ville de Rennes permettant un gain de temps entre 4 et 13 minutes pour les habitants. En reprenant principalement le tracé des lignes C1 (de République à Chantepie) et C2 (de République à Saint-Grégoire), elle permettra un gain de temps entre 7 et 11 minutes pour les Bruzois et offrira une desserte plus importante de secteurs éloignés du métro avec une fréquence de 6 minutes en heures de pointe et 10 minutes maximum en heures creuses. Elle permettra également d’étendre la desserte de grands pôles comme le Centre Gériatrique, le CHU, le Cimetière du Nord, le centre commercial La Plesse ou encore le Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire. Elle sera connectée aux deux lignes de métro avec des interconnexions à Gares, République et Anatole France mais également aux lignes de trambus T1 et T2 à La Plesse et sur l’axe Place de Bretagne, République et Musée des Beaux-Arts.

Les chiffres clés de la ligne T3

17,2 km de long, dont 1 km communs avec les lignes T1 et T2 ;

37 stations dont 3 communes avec les lignes T1 et T2 ;

54 600 habitants et 33 500 emplois desservis en 2035 ;

22 400 voyages par jour attendus en 2035 ;

24 bus articulés électriques ;

2 parking relais créés dans le secteur du giratoire Uttenreuth à Saint-Grégoire et auprès du récent quartier du Bocage citadin à Chantepie.

La mise en service de la ligne T3 sera également l’occasion d’aménager des itinéraires cyclables sécurisés ou d’améliorer des itinéraires existants. Les travaux débuteront en 2027, et la livraison finale est programmée fin 2030. Le coût global de l’opération est estimé à 70 M€ TTC (valeur juillet 2023).

La ligne T4 reliera la station de métro de la ligne b Saint-Jacques – Gaîté à la commune de Bruz en passant par le boulevard Dodin à Saint-Jacques-de-la-Lande. En reprenant principalement le tracé des lignes de bus C6 et C7, elle permettra un gain de temps entre 7 et 11 minutes pour les Bruzois et offrira une desserte améliorée de l’aéroport, du Parc Expo, du campus de Ker Lann, du quartier Vert Buisson et du centre-ville de Bruz. La fréquence est estimée à 6 minutes en heures de pointe et 10 minutes maximum en heures creuses.

Plusieurs options de tracé sont encore en discussion sur le secteur de Bruz notamment :

sur le secteur de la Gare de Bruz avec le passage de la ligne T4 au plus proche ou le passage par l’itinéraire actuel de la ligne C7 pour rejoindre Vert Buisson ;

sur le secteur du centre-ville de Bruz avec un terminus au cœur de la ville via la place du docteur Joly ou un terminus en amont du centre-ville au niveau du parc de la Herverie.

Une concertation avec les habitants est prévue début 2024 afin de statuer sur la solution à privilégier de manière à proposer un service de qualité aux usagers.

Les chiffres clés de la ligne T4

11,3 km de long ;

21 stations ;

18 200 habitants et 20 000 emplois desservis en 2035 ;

9 400 voyages par jour attendus en 2035 ;

16 bus articulés électriques ;

1 parking relais créé à l’échangeur de Ker Lann.

La mise en service de la ligne T4 sera également l’occasion d’aménager des itinéraires cyclables sécurisés ou d’améliorer des itinéraires existants. Les travaux débuteront en 2027 pour un achèvement fin 2030. Le coût global de l’opération est estimé à 69,9 M€ TTC (valeur juillet 2023).

Suite à la validation par le Conseil métropolitain de ces programmes, les études détaillées vont se poursuivre pour l’élaboration des avant-projets qui permettront de définir plus précisément les insertions du trambus et les aménagements des itinéraires cyclables. Ces études feront l’objet de concertation auprès des habitants dès 2024.

