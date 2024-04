Rennes Métropole permet à de nombreux ménages d’accéder à la propriété à un prix inférieur au marché. S’ils le souhaitent, de nombreux ménages vont, dès à présent, pouvoir accéder à la propriété à des prix nettement inférieurs à ceux du marché : entre 2 800 et 4 200 € du mètre carré.

Lors du dernier conseil métropolitain, qui s’est tenu le 21 mars 2024, Rennes Métropole a effectivement adopté une délibération sur les nouveaux produits immobiliers du Programme Local de l’Habitat. Cette délibération est de nature à être ajustable à tout moment, en fonction de l’évolution des contextes et des besoins. « Nous l’avions dit, et nous le faisons : à partir d’aujourd’hui, nous conservons la propriété des terrains publics sur lesquels nous construisons des logements. C’est une véritable révolution ! Cela va permettre aux habitants qui le souhaitent de n’acheter que le bâti et donc logiquement, d’acheter significativement moins cher. C’est aussi un outil supplémentaire dont nous nous dotons pour faire face à la grave crise du logement que nous traversons en France. À terme, cela contribuera à ralentir la spéculation immobilière, en sortant de la surenchère foncière. Le sol est un bien commun : il est urgent d’arrêter de le traiter comme une marchandise. »Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole En fonction des plafonds de ressources des ménages, quatre niveaux de prix d’achat vont être proposés : 2 800 €, 3 200 €, 3 800 € et 4 200 €/mètre carré. Et à la revente, les prix continueront d’être encadrés pour que ces logements plus accessibles bénéficient à plusieurs générations de ménages aux revenus moyens. Les ménages intéressés par ce dispositif seront également éligibles à un prêt à taux zéro spécifique et élargi, qui permettra, en plus du prix inférieur au marché, de leur redonner du pouvoir d’achat et de baisser la part des ressources consacrée chaque mois au logement.