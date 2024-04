Du 15 au 20 avril, la Maison de la consommation et de l’environnement fête ses 40 ans. Une semaine de festivités pour mettre en lumière les actions, histoire, missions et projets à venir de la MCE !

Des animations, des projections, des rencontres, des balades sont programmées chaque jour du 15 au 19 avril… Et le samedi 20avril, c’est la grande fête ! De 14h à 18h, les associations de la Maison de la consommation et de l’environnement se mobilisent pour faire découvrir, comprendre, réagir, jouer autour des sujets qui nous sont nos terrains d’actions : la biodiversité, l’alimentation, l’accès au droit, les arbres, la santé, la mobilité, l’éco-construction…

Depuis 1983, la Mce est une maison associative regroupant des associations qui agissent ensemble pour informer au quotidien, défendre vos droits de consommateur, protéger notre environnement et améliorer notre cadre de vie. En 2024, la Mce se mobilise toujours pour accompagner dans la transition écologique, réduire les inégalités sociales et encourager les actions collectives, pour vivre et consommer autrement.

En 1983, elles étaient 9 associations à se lancer dans ce projet inédit de fonder une maison commune. Aujourd’hui, la Mce fédére 28 associations : l’AFOC, les jardins familiaux de Rennes, ALLDC, AlterOndes35, Alternatiba Rennes, Amap d’Armorique, AUTIV, La Bonne Assiette, Breizhipotes, Bretagne Vivante, CNL 35, CGLC, CLCV, CSF, Eau et Rivières de Bretagne, Empreinte, Familles Rurales, Glaz Nature, Gretia, Galleco, Indecosa CGT, Parasol35, Rayons d’Action, Société d’Horticulture, Société Mycologique de Rennes, Sortir du Nucléaire, Udaf et Vert le jardin.