Maud Coué lance une invitation à découvrir Intérieur Jour, une installation plastique conçue dans l’écrin qu’est son appartement, 16 rue Chicogné à Rennes. Samedi 3 février 2024, les différentes pièces seront investies par sept artistes invités, avec comme thématique la maison habitat/maison intime.

16 rue Chicogné, 35 000 Rennes. Au palier, prendre l’escalier de droite puis 3e étage à droite. Il est étonnant de commencer un article en donnant l’adresse d’un domicile, celui de la graveuse Maud Coué précisément. Pourtant, c’est bien le cas et une raison se cache derrière cela : la maison est le thème de l’évènement que propose l’artiste, le 3 février 2024 de 10h à 20h30. Et quoi de mieux pour le traiter que d’investir plastiquement son propre lieu de vie. Entre ces murs qu’elle a investi à son arrivée à Rennes il y a maintenant quatre ans, Maud Coué invite à découvrir l’installation éphémère Intérieur Jour, conçue avec sept artistes invités.

Charniers © Yvan Chavaroche IDEAL STANDARD, 2022 © Yvan Chavaroche

“Rentrer à la maison”. Cette formule récurrente qui sonne agréablement aux oreilles résume à elle seule la plénitude et la chaleur de retrouver son nid douillet, son cocon ou autre surnom mignon relatif à l’intimité que ce lieu renvoie, à la sécurité qu’il inspire. « La maison est une notion polysémique. Elle renvoie à l’habitat que l’on peut catégoriser comme maison individuelle, et à une notion plus intime et personnelle du “chez soi” », introduit Maud Coué. « Cette double définition est contemporaine » et elle devient le point de départ d’une installation plastique imaginée par l’ensemblière en équipe décor sur les films de long métrage et graveuse au sein du collectif Polyforme à Saint-Jacques-de-la-Lande.

« À partir d’un espace réel où habitent trois personnes à un moment présent, je propose à sept artistes plasticiens, vidéastes, illustrateurs d’imaginer une œuvre déclinable s’ils le souhaitent dans l’espace sur la notion de maison intime ou de maison habitat. » Avec les murs de son “chez-elle” comme écrin, l’installation sera une découverte différente des pièces à vivre.

Rue Omer Louis, Lyon © Zoé Gindre

L’illustratrice et architecte Zoé Gindre, le musicien et comédien Jonathan Aubart, l’artiste plasticien Ivan Chavaroche, la guide culinaire et brodeuse Aurélie Lazzaroto, le réalisateur de documentaire et vidéaste Xavier Champagnac et la plasticienne Raphaëlle Kipen relèvent ainsi le défi de cette curieuse aventure d’un jour.

Maud Coué ne souhaite pas proposer un lieu qui ressemblerait à un white cube, une galerie d’art faite de mur blanc, où les œuvres seraient accrochées et sacralisées. Bien au contraire. Qu’il s’agisse de performances, installations en volume ou tableaux, les créations se confronteront et s’insèreront dans l’intimité du réel, dans le décor de cet appartement ordinaire. « Il s’agit de penser l’art hors du musée et de penser à sa présentation de manière documentaire et totale, entre performance, installation et rencontres, accessible à tous et gratuite. »

Et pour ce faire, Maud a fait appel à la scénographe d’exposition Charline Brard pour penser une déambulation en accord avec les lieux. Cet exercice sortira la professionnelle de son cadre habituel puisque « la vie de ce lieu se passera normalement, avec ses préparations de repas, ses cafés, ses machines qui tournent et qu’il faut étendre ». Les visiteurs seront accueillis comme quelqu’un chez soi. Alors, comme tout nouvel arrivant qui franchit le seuil de l’entrée, bienvenue à vous.

L’installation plastique INTÉRIEUR JOUR de Maud Coué est à découvrir samedi 3 février 2024, 16 rue Chicogné, 35 000 Rennes

Artistes invités :

Jonathan Aubart

Charline Brard

Xavier Champagnac

Ivan Chavaroche

Zoé Gindre

Raphaëlle Kipen

Aurélie Lazzaroto