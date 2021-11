RENNES. LE MARCHÉ PAS PAREIL REVIENT POUR NOËL

Avis aux amateurs de consommation éthique : Le marché pas pareil est de retour à Rennes ! RÉSO solidaire, en partenariat avec les Ateliers du vent organise un marché de noël mettant en valeur les entreprises, commerçants, artisans, associations engagés du territoire. Ces exposants seront réunis le 16 décembre 2021, de 16h à minuit, au cœur des Ateliers du vent afin de proposer une sélection de cadeaux de noël pas pareils.

A RENNES, UN MARCHÉ LOCAL ET RESPONSABLE POUR LES FÊTES

Sur place, ce seront plus de 30 exposants qui proposeront bijoux, articles zéro déchets, savons & cosmétiques, bouquets & couronnes de fleurs, artisanat africain, vêtements & accessoires, livres, revues, abonnements, créations artistiques, ateliers à offrir ; Un melting pot d’articles engagés pour repenser ses cadeaux de noël en mode local et responsable.

En plus des exposants, une ambiance chaleureuse et conviviale est garantie avec la présence du collectif de DJ La Rennes des Voyous pour ambiancer l’événement. Greencyclette proposera un stand « furoshiki », technique d’emballage zéro déchet venue tout droit du japon, à prix libre. La bière de la Brasserie locale Louarn sera proposée pendant la soirée et une petite restauration sera disponible sur place.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE

Le Marché pas pareil, c’est aussi une plateforme numérique ! Cette initiative de RÉSO solidaire est née lors de la période de reconfinement de novembre 2020. La situation avait alors fortement impacté les commerçants, artisans, créateurs de notre réseau, qui avaient du fermer les portes de leur commerce juste avant les fêtes de fin d’année.

RÉSO solidaire et ses partenaires avaient alors développé en 23 jours un marché de noël en ligne regroupant un centaine d’exposants (ESS et non ESS), agrémenté d’une campagne de communication intensive sur Facebook et Instagram, ainsi qu’une couverture presse importante.

Cette année, la plateforme est relancée avec en supplément de nouveaux exposants. Chalets des exposants, fourchette de prix et idées de cadeaux y côtoieront des contenus ludiques, de quoi s’inspirer pour un noël local et responsable ! Rendez-vous sur www.lemarchepaspareil.fr

INFOS PRATIQUES

LE 16 DÉCEMBRE DE 16H À MINUIT FAITES LE PLEIN DE CADEAUX ENGAGÉS POURLES FÊTES LES ATELIERS DU VENT 59 RUE ALEXANDRE DUVAL 35000 RENNES

ET POURQUOI IL N’EST PAS PAREIL CE MARCHÉ ?

RÉSO solidaire œuvre pour le développement de l’économie sociale et solidaire en pays de Rennes. Tous les exposants pas pareils proviennent donc de ce territoire qui comprends Rennes Métropole, la CC de Liffré, la CC de Châteaugiron et le Val d’Ille Aubigné.

On à tous envie d’acheter local pour soutenir nos commerces locaux, dans le respect de la planète, mais ce n’est pas toujours facile d’identifier les bons produits !

En plus de permettre aux bretilliens de faire de bonnes affaires, le Marché pas pareil a effectué une sélection précise en amont du marché, afin de vérifier l’engagement de ses exposants. Il permet ainsi aux visiteurs d’accéder à une offre originale et véritablement éthique.

DES VALEURS AFFIRMÉES

Le Marché pas pareil propose un panel de produits créés, imaginés, transformés et commercialisés dans une démarche sociale et environnementale responsable. Un seul exposant ne cochera pas forcément tous les critères mais respectera au moins un critère social (insertion par le travail de publics éloignées de l’emploi, création de lien social, lutte contre les discriminations, aide aux personnes en difficultés…etc.) ou un critère environnemental (Réemploi de matériaux, approvisionnement en circuit court, utilisation de matériaux biologiques, démarche anti-gaspi…etc.)

Rendez-vous le 16 décembre, de 16h à minuit aux Ateliers du vent au 59 rue Alexandre Duval !