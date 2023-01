Rennes. Maison Madeleine : épicerie et restaurant raffinés

Maison Madeleine a ouvert ses portes en décembre 2022 à Rennes au 59 boulevard de la Duchesse Anne. L’épicerie, qui se double d’un restaurant à l’heure du déjeuner, régale les yeux et les papilles avec des produits bio et responsables disposés dans un cadre élégant.

Si votre résolution en ce début d’année 2023 est de consommer des produits de meilleure qualité, rendez-vous chez Maison Madeleine ! Sise à l’angle du boulevard de la Duchesse Anne et de la rue Guehenno, l’épicerie Maison Madeleine a ouvert en décembre 2022. Ibrahim et Eva Ikhlef ont crée une épicerie « haut de gamme de proximité où il est possible de faire ses courses du quotidien ».

Un projet qui se traduit par la devanture épurée de l’épicerie qui recèle une décoration intérieure de « style années 30, un peu art déco dans une ambiance cocooning ». Papier peint fleuri, lignes graphiques, banquettes de velours bleu, tables effet marbré, le moindre détail est pensé pour s’harmoniser avec la mosaïque qui pare le sol de la boutique. Et quelle mosaïque ! Elle est signée par notre grand artiste local, Isidore Odorico, artiste italien qui carrelle de nombreux bâtiments de la ville de Rennes et dont on continue à découvrir des créations au fil du temps. Une belle surprise donc pour le jeune couple lorsqu’il découvre ce sol unique sous la moquette de l’ancienne pharmacie…

Le décor est planté et la marchandise n’a plus qu’à être mise en rayon. Éthique, bio et sans additif, ce sont les critères appliqués pour que les produits soient proposés à la clientèle, « si vous prenez de la purée de brocolis, vous n’aurez que du brocoli dedans, peut-être une pointe de sel mais c’est tout », affirme Eva Ikhlef. Afin d’opérer au mieux cette sélection, elle n’a pas hésité à faire appel à sa sœur qui pratique la nutrithérapeutie.

Eva, Ibrahim et Camille lors des travaux

Vous trouverez ainsi sur les étagères de Maison Madeleine un large choix de produits comme de la farine, du chocolat, du café, des huiles de différentes sortes ainsi que des aliments en vrac tel que des pâtes, du riz, des lentilles et autres féculents et légumineuse. Un total d’environ 350 références. Il était aussi important pour les deux sœurs de mettre à disposition une sélection de produits sans gluten. Elles-mêmes intolérantes, elles considéraient, à tort ou à raison, « qu’il était très compliqué de trouver une offre sans gluten à Rennes ».

Bénéficiant d’une surface de 100 m2 ouverte sur l’extérieur par de grands bais vitrés, les gérants ont décidé d’élargir l’activité de l’épicerie et de proposer un coin restauration pour le déjeuner et un salon de thé l’après-midi. À la carte, le menu hebdomadaire se compose de deux entrées et deux plats (avec au moins une proposition végétarienne). Les plats préparés par Déborah, cuisinière de Maison Madeleine, s’inscrivent dans la continuité des valeurs de l’épicerie. Dans vos assiettes, des produits éthiques et sans gluten. Du reste, certains ingrédients utilisés en cuisines sont vendus par Maison Madeleine, « l’idée est que la clientèle puisse reproduire les plats à la maison si elle le souhaite ». La liste de ces derniers est indiquée en bas du menu. Si tout se déroule comme prévu, Ibrahim et Eva ambitionnent de proposer un brunch le dimanche. La formule étudiante (9,90€) qui se compose d’une tartine de la semaine et d’une madeleine (obligé…) répond à une volonté d’embrasser une clientèle large. Pour les autres, il faudra débourser selon sa faim : 4 à 5 euros par entrée, 10 à 12 par plat, 4,5 à 5,5 par dessert.

En réflexion, là encore, la possibilité de développer l’offre de produits frais en sus des fromages déjà en rayon, notamment des primeurs fruits et légumes. Afin d’éviter toute perte, l’approvisionnement se ferait sous forme de panier (façon Amap) que la clientèle commanderait et viendrait récupérer sur place.

En attendant, venez déguster un bon café accompagné d’un petit gâteau dans un cadre fort agréable, la Maison Madeleine vous réservera un accueil doux comme une madeleine.

Maison Madeleine, 56 boulevard de la Duchesse Anne 35000 Rennes,

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

Compte Instagram

contact@lamaisonmadeleine.fr

02.99.38.17.61