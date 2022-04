RENNES. TOUS SOLIDAIRES AU LYCÉE DE LA SALLE

À Rennes, Le Lycée/Pôle Sup de la Salle organisait un forum solidaire mobilisant l’ensemble de la communauté éducative autour du thème de la responsabilité sociétale des entreprises, le 31 mars 2022. L’occasion d’aller découvrir le RSE autour de cette initiative singulière.

Depuis plus d’un an les élèves du Lycée/Pôle Sup de la Salle, un établissement d’enseignement situé au nord de Rennes, ont travaillé autour d’un projet appelé Au fil des solidarités. Ce dernier a mobilisé l’ensemble de la communauté éducative, professeurs, personnel et étudiants toutes classes confondues, chacun à son niveau. Une initiative également développée grâce à des partenaires aussi bien internes ou externes à la structure.

Depuis plusieurs années le thème de la responsabilité sociétale est au cœur des préoccupations au Lycée/Pôle Sup de la Salle et pour la première fois le lycée organise un événement d’une aussi grande envergure en lien avec ces projets développés durant un an. La responsabilité sociétale caractérise l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

Durant une année les classes ont eu l’opportunité de travailler avec des organismes rennais. À titre d’exemple une classe a collaboré avec Bulles Solidaires, une association qui œuvre auprès des publics dans le besoin. D’autres élèves quant à eux, sont allés à la rencontre des membres du Café Joyeux la première famille de cafés-restaurants qui contribuent à l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Un projet a été également monté avec Cohue, un tiers lieu de services de proximité à destination des habitants. Plus récemment les élèves du Lycée/Pôle Sup de la Salle se sont également investis dans des récoltes de vêtements et de biens à destination des victimes ukrainiennes.

Un projet Au fil des solidarités dans l’ADN du Lycée/Pôle Sup de la Salle qui propose des formations professionnelles et technologiques très proches de l’entreprise. Chaque classe ayant ses propres objectifs, les projets ont été adaptés aux formations proposées dans chacune d’entre elles. Le forum solidaire qui s’est déroulé le 31 mars 2022 aura permis aux quelques 1000 élèves investis de partager leurs projets et d’échanger sur leur pratique, avec pour objectif la découverte et la prise de conscience de valeurs et enjeux qui feront ensuite partie de leur vie professionnelle et personnelle.

Parmi les différentes préoccupations mises au cœur du débat il était possible de retrouver l’écologie, l’économie vertueuse et surtout la solidarité, un thème fortement souligné par les élèves. C’est également cette solidarité qui a été mise en avant lors du forum à juste titre solidaire, à travers des conférences, ateliers, témoignages, échanges et rencontres exploitant la dynamique des entreprises autour des activités professionnelles solidaires. L’établissement a pu compter sur la participation de plus de 50 intervenants issus d’horizons divers comme le groupe Henaff, Pôle Emploi, Delta Dore, Mamie Mesure etc…

Un village des associations s’est également déployé durant le forum solidaire et les différents partenaires y ont présenté des projets développés au sein de leurs organismes. Les ateliers mis en place pour l’occasion étaient divers : atelier d’apprentissage culinaire, défis en ligne et bien d’autres encore… Des espaces où les élèves étaient également amenés à s’essayer à des activités tous ensemble.

Une journée bien remplie qui s’est conclue autour d’une soirée spéciale table ronde. Celle-ci était animée par Armelle Challe consultante RSE, Philippe Lecoq chargé RSE Pôle Emploi, Thierry Pénard doyen de la faculté de SES de Rennes et Nadège Tissier responsable recrutement Delta Dore. Cette soirée était spécialement dédiée aux adultes, que ce soient enseignants, partenaires ou encore certains parents.

« Au Lycée/Pôle Sup de La Salle solidarité, respect, écoute et accompagnement… on pratique les valeurs de la RSE sans le savoir. »

S’appuyant sur son projet éducatif, le Lycée/Pôle Sup de la Salle s’inscrit naturellement dans une démarche de responsabilité sociétale. Ce forum dédié à la solidarité aura permis la découverte de pratiques responsables et la sensibilisation des jeunes au monde du travail ainsi qu’aux enjeux contemporains.

Né de l’idée simple de définir la responsabilité sociale du Lycée/Pôle Sup de la Salle et de prendre la mesure de leurs actions déjà en place pour rassembler, cet événement était mis au service d’une ambition : mobiliser l’ensemble de leur communauté, sensibiliser, faire découvrir et encourager à agir. Le forum solidaire s’est appuyé sur des opportunités pour exprimer ce qui est fait, formaliser l’engagement des élèves, nouer de nouveaux partenariats avec des organisations engagées. Une manière de valoriser les talents et les savoir-faire (artistiques, culturels, informatiques…), sensibiliser et former aux enjeux de l’écologie intégrale pour rendre les jeunes acteurs de leurs apprentissages.

