Little Beetles est le nouveau bar fraîchement installé dans le centre historique de Rennes, 6 rue Saint-Sauveur. Son gérant : Stéphane Greslier. Sa particularité : mettre à disposition des instruments acoustiques dans une invitation à improviser des bœufs. Son souhait est de proposer un lieu de rencontre, de partage et de promotion d’expressions artistiques.

L’étroite rue Saint-Sauveur est une de ces rues très intimes du centre-ville historique, avec peu de passages. C’est pourtant là que se niche le nouveau bar Little Beetles, dans une magnifique ancienne bâtisse à colombages. Quand nous pénétrons pour la première fois 6 rue Saint-Sauveur, nous sommes accueillis par des sonorités rock, mais la musique qui habite les lieux peut être différente d’un jour à l’autre, selon l’humeur et l’envie du gérant, qui s’affaire d’ailleurs derrière le comptoir. « Quand j’allais dans les bars avec un ami, on se disait toujours « c’est ça qu’il faudrait qu’on fasse » », commence Stéphane Greslier. Aujourd’hui, il l’a fait. Ingénieur en informatique jusqu’à l’année dernière, photographe en parallèle jusqu’en 2018, il a réalisé son rêve de jeune adulte. Stéphane a quitté sa chaise derrière le bureau pour s’installer derrière un bar. Il est accompagné de Calia, son fidèle compagnon canin, qui a à cœur d’accueillir quiconque passe la porte, mais est aussi entouré d’Alice et de Melvin qui lui viennent en aide les soirs.

Stéphane Greslier, gérant de Little Beetles

À l’escalade du son que l’on peut parfois constater dans les différents bars de Rennes, le gérant préfère la musique acoustique et en fait la spécificité de son bar. Sont ainsi mis à disposition des instruments pour des jam-sessions improvisées par la clientèle. « C’est quelque chose que je n’arrivais pas forcément à trouver dans d’autres établissements, à Rennes ou ailleurs », déclare-t-il. « Il y a quelque chose de particulier dans les jams. Ces personnes ne se connaissent pas, mais autour d’un instrument, même sans se parler, elles arrivent à sortir des morceaux magnifiques. » Amoureux de musique et d’instruments acoustiques, Stéphane Greslier avoue quelques affinités avec la pop anglaise de par sa génération, mais reste très curieux musicalement, même si un de ses grands amours demeure Radiohead. « Ils ont un univers musical très particulier, sont inventifs et précurseurs », loue-t-il.

Trois guitares – deux pour droitiers et une pour gaucher -, un piano et des cajons, une petite collection qui suffit pour réunir une bonne partie de la population qui pratique de la musique. Prochainement, une basse acoustique devrait rejoindre la famille. « La mise à disposition permet de favoriser l’échange autour de la musique, la spontanéité. » Contrairement aux autres bars rennais, il n’y a pas de jour attitré pour les jam-sessions, elles sont possibles chaque jour, « tant qu’il y a une belle énergie et une envie de faire quelque chose ». Le but n’étant pas la cacophonie, il sera plus agréable pour tout le monde un minimum de maîtrise de l’instrument, mais nul besoin non plus de sortir du conservatoire pour avoir un bon niveau.

« Le bar est à mon sens un lieu de rencontre, de partage, d’échanges. Ça faisait sens d’intégrer cette part de musique. »

Au-delà des jams, des concerts sont ponctuellement proposés. Parmi les artistes déjà passés, Medecine Jam a rythmé la soirée d’inauguration et le musicien Yannick du groupe Pass The Hat a proposé une répétition publique. Ce dernier reviendra le mercredi 24 avril 2024 prochain, accompagné d’un compère. Le bouche-à-oreille aidant, le gérant est déjà contacté par des musiciens et musiciennes qui souhaitent potentiellement jouer dans son bar. Stéphane reste ouvert, mais tient à être fidèle à son mot d’ordre, l’acoustique. Devant l’effervescence musicale rennaise, les places sont chères et trouver des lieux peut facilement s’avérer difficile pour de jeunes artistes, Little Beetles sera ainsi « peut-être le lieu », comme le souligne l’amoureux de musique.

La carte des boissons prolonge son envie de promouvoir les structures peut-être moins visibles, à l’image de son café fourni par Les Cafés Félix, torréfacteur artisanal depuis 2003 à Pacé. « On le retrouve sur beaucoup de marchés, mais moins dans les bars. » De même, Stéphane privilégie les petits domaines en matière de vins. « L’idée est de se faire plaisir et de tester, de voyager avec de belles références et un éventail de prix assez varié. » Sa carte de vins s’adresse autant aux néophytes qu’aux connaisseurs avec, en ce moment, deux beaux vins rouges AOP, Châteauneuf du pape (11€40, le verre) et Auxey-Duresses (11€70, le verre). Il confectionne par ailleurs lui-même ses rhums arrangés : en ce moment kiwi, citron, pomme gingembre, etc. « Ce qui m’intéressait, c’était que le bar ait une licence 4 et une cuisine avec extraction. » Car, si pour le moment Stéphane ne propose qu’une ardoise de plats à partager limitée (houmous, assiettes de charcuterie et fromages, etc.), il souhaite mettre à la carte des plats du marché. Des recettes sont déjà dans les tuyaux et, très rapidement, il proposera une restauration le midi, comme des tartines à base de burrata et de speck ou végétariennes. « C’est quelque chose qui est toujours très attendu à Rennes, une ardoise qui change souvent avec des plats du midi à la carte faits à partir de produits locaux. »

Little Beetles n’a pas encore dévoilé tous ses secrets puisqu’à l’étage se trouve une salle d’environ 50 m2 disponible à la location : vins d’honneur après le mariage, des anniversaires, des formations, des séminaires, etc. Stéphane n’a pas encore trop fait de pub sur cet espace, mais « beaucoup d’artistes viennent sur Rennes et cherchent aussi une résidence où ils peuvent répéter un peu, poser leurs instruments avant d’aller dans la salle de concert. »

Des photographies de Cassé habillent aussi ici et là les murs du bar. Stéphane ne demande pas de contrepartie en échange, il souhaite seulement promouvoir toute forme d’expressions qu’elles soient musicales, picturales, photographiques ou autres. Un vernissage aura prochainement lieu, donc n’hésitez pas à vous abonner sur le compte instagram de Little Beetles pour être tenus au courant.

Little Beetles

6 rue Saint-Sauveur

35 000 Rennes

Ouvert du mardi au samedi de 9:30 à 1:00