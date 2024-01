Des photographies de Linda Tuloup, regroupées sous le titre Vénus, sont exposées à La Chambre claire de l’université Rennes 2 jusqu’au 6 mars 2024. Le vernissage de l’exposition a lieu le 1e février, en présence de la photographe plasticienne. Invitée dans le cadre du focus sur le désir de la programmation semestrielle du service culturel, Linda Tuloup sera aussi présente aux côtés de Yannick Haenel pour une rencontre au Tambour le jour même.

Linda Tuloup © Hervé Baudat

Vénus, « Où nous mènent les étreintes », est une série de photographies publiée dans l’ouvrage éponyme aux éditions Bergger en 2019. Dans le livre, les photos de Linda Tuloup sont accompagnées d’un texte écrit par l’auteur rennais Yannick Haenel. Le vernissage de l’exposition a lieu le 1e février à 13h, en présence de l’artiste dans le hall du bâtiment de la présidence de l’université Rennes 2. Retrouvez également la photographe à 19h, accompagnée de Yannick Haenel, pour une rencontre-lecture au Tambour.

Vénus, Où nous mènent les étreintes par Linda Tuloup et Yannick Haenel © Linda Tuloup © Linda Tuloup

Linda Tuloup est une photographe plasticienne représentée par la galerie Olivier Waltman à Paris. Après des études de psychologie, l’artiste change de direction et poursuit son chemin dans l’art de la photographie. Sans aucune formation, elle crée sa première série Du pays des songes en 2007. Ce sont des portraits pris avec l’appareil photo Holga, un appareil « tout en plastique, très rudimentaire qui permettait de faire des surimpressions. Le film ne s’avançait pas automatiquement, ce qui me plaisait là-dedans, c’était de me livrer au hasard et aux accidents » confie Linda Tuloup.

« Il y a toujours cette quête d’un travail sur l’humain et ses mystères. Quelque chose qui relève de l’intériorité, peut-être de l’inconscient. Le coeur de mon travail, c’est l’Être ». Linda Tuloup

L’humain, le féminin, la nature, ce que l’on voit sont des thèmes récurrents dans les diverses productions artistiques de Linda Tuloup. « Mon travail épouse le fil de ma vie », explique la photographe, en cherchant ce qui relie toutes ses élaborations artistiques. « Je crois que c’est l’intime ». Fascinée par les ambiguïtés de la vision, Linda Tuloup estime qu’il « faut toujours pour bien voir un peu d’obscurité ».

Pour la série Vénus, le fil rouge de l’artiste est commun à celui de la programmation culturelle de l’université Rennes 2 : le désir. Dans une quête de vérité, elle explore la nudité chez la femme avec des clichés en forêt ou de la forêt. Sur plusieurs photos, la femme est accompagnée d’un chien blanc, dont la couleur du pelage contraste avec l’obscurité des bois. Toutes les photos de la série sont en noirs et blancs.

Photo d’un des murs de l’exposition Vénus dans La chambre claire de Rennes 2 par Linda Tuloup

« Il y a la nudité dans mes photos mais ce n’est pas par plaisir de mettre des gens nus. Je trouve que le vêtement a déjà sa propre histoire et je n’ai pas envie qu’elle se place dans mon travail. Ce n’est pas que la nudité du corps que je recherche, plutôt une nudité totale ». Linda Tuloup

En plus d’exposer les photos de la série Vénus, Linda Tuloup présentera également dans La Chambre claire l’une de ses dernières séries : Brûlure, des photos Polaroïds agrandies au format 20×25 centimètres, des autoportraits passés à la flamme. « J’ai commencé cette série d’autoportraits pendant le confinement. J’avais un stock de pola dans mon frigo et je m’avais sous la main. Ce n’était pas par vanité, c’était juste pratique», explique la photographe. « L’immédiateté de la révélation me semblait intéressante et le feu, cette flamme métamorphosant l’image de façon rapide, profonde, merveilleuse, définitive ». Ces photos plus intimes encore que les autres seront exposées dans un petit caisson construit pour l’occasion dans le hall. Retrouvez également trois images sur des voilages, visibles de l’intérieur comme de l’extérieur du bâtiment tout en transparence.

Brûlure © Linda Tuloup Brûlure © Linda Tuloup

Deux films très courts sont aussi présentés sur un écran. Le premier montre des photos et des textes de Vénus, lus par elle-même et l’auteur Yannick Haenel. Le second est un petit making-off de son travail sur Brûlure. « Il y a aussi une petite vitrine que j’ai investie avec des objets personnels, des feuilles, des dessins et les livres. J’ai mis aussi la pierre de La Nuit souterraine (2023), un petit livre de la collection « Pour lire une photographie » aux éditions Petites allées ». Le concept est de demander à des auteurs (ici Yannick Haenel) d’écrire un texte en rapport à une seule image (la photo de la pierre de Linda Tuloup).

La Nuit souterraine de Linda Tuloup et Yannick Haenel © Linda Tuloup

Suite au vernissage, la photographe retrouvera son collaborateur, l’écrivain Yannick Haenel, pour une lecture (accompagnée d’un film en cours de préparation) suivie d’une conversation. La conversation entre la photographe et l’auteur sera improvisée, ils y aborderont le lien entre la photographie et la littérature, leurs deux collaborations et les thèmes du désir, de la liberté et de l’intime.

« Je pense que l’image a aussi sa narration. La photographie appelle la pensée alors, elle est déjà ouverte aux mots », conclut Linda Tuloup a propos de l’hybridation de la photographie et de la littérature dans ses collaborations avec Yannick Haenel.

Vénus (film) de Linda Tuloup Voilages dans La Chambre claire de Rennes 2 © Linda Tuloup © Linda Tuloup

INFOS PRATIQUES

Exposition Vénus dans La Chambre claire (bâtiment de la Présidence) de l’université Rennes 2

Place Recteur Henri Le Moal 35000 Rennes

Jusqu’au 6 mars 2024 – Vernissage le 1e février 2024 à 13h

Rencontre-lecture Linda Tuloup et Yannick Haenel le 1e février 2024 à 18 au Tambour (réservez ici)

