RENNES. LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE DU LABEL COOPÉRATIF DMZ

Fondé en 2011, le label coopératif BMZ a pour objectif de développer les cultures et disciplines urbaines. Au programme cette semaine : concerts, open mic, DJset, masterclass, session freestyle et session beatmaking.

Créé en octobre 2011, DMZ est un label coopératif qui a pour valeurs le partage, l’unité et la diversité, nous nous adaptons à la demande et aux objectifs des publics. Nos domaines d’action sont : la production et diffusion musicale, le studio d’enregistrement La Source, les accompagnements artistiques, les sessions freestyle, beatmaking, et, les spectacles, concerts et projets culturels.

Au programme cette semaine : concerts, open mic, DJset, masterclass, session freestyle et session beatmaking. Que ce soit des projets locaux comme des

sessions freestyle au studio Le Block, des projets d’envergure nationale comme un concert au Liberté pour la première partie du groupe IAM ou encore des projets européens comme COME:ON! et OUYE aux côtés de Keur Eskemm et de Coop’Eskemm, DMZ développe son activité et multiplie les temps forts !

LES ARTISTES

L’AUTHENTIQUE, de son vrai nom Kevin Wandja, fait sa place dans le rap grâce à sa manière d’aborder les réalités de ce monde et celles de ses croyances. Il sort son premier album La vie d’en bas pour la vie d’en haut, en 2020 (disponible ici). Il fera la première partie du concert d’IAM le 24 novembre dans la plus grande salle rennaise : Le Liberté.

KHETA est un groupe de hip-hop formé en 2016. Ses influences sont teintées à la fois de jazz, de soul ou de funk mélangées au rap. Khéta représente la classe que le professeur Remi Zuka devra guider. A travers sa musique et son histoire, le héros révèle ses origines et ses « rev’solutions ». Leur premier album Prophétie est disponible ici. Ils joueront dans la salle mythique de l’ancien Antipode, le 27 novembre à 19h.

MSATH est un auteur, compositeur, interprète. Il se différencie en composant lui-même ses productions musicales. Il se veut précurseur de la “révolution du moi”, en axant ses paroles sur les questionnements, les ambitions, les relations entre humains, l’amour, la nostalgie et l’art. Il sort un EP intitulé Que du love en 2020

(disponible ici).