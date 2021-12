RENNES. LES MARIE ROSE : TATOUAGE SOLIDAIRE ET ACCUEIL POST-TRAUMATIQUE

Co-créée en août 2019 par Marie Charuel et Marie Disserbo, l’association Les Marie Rose se veut être un espace d’accueil et d’accompagnement post-traumatique complet ouvert à toutes et tous. Tatouage solidaire, professionnels à l’écoute, friperie solidaire ou encore conférences, tout cela en un seul et même lieu, constituent le projet de l’association. Pour ce faire, Les Marie Rose prévoient de déménager en 2022.

Co-créée en août 2019 par Marie Charuel et Marie Disserbo, l’association Les Marie Rose se veut être espace d’accueil et d’accompagnement post-traumatique complet ouvert à toutes et tous. Contrainte par la taille de son salon, l’association ne propose aujourd’hui que son tatouage solidaire. Cependant, après leur déménagement prévu en 2022, Les Marie Rose disposeront d’un lieu spacieux et chaleureux laissant place à des professionnels de divers domaines afin d’accompagner toute personne dans son processus de reconstruction post-traumatique.

Marie Charuel © Les Marie Rose

Marie Disserbo ©Les Marie Rose

Les deux cofondatrices se rencontrent alors que Marie Disserbo vient de guérir d’un cancer du sein. Au départ, leur idée est de créer un lieu d’accompagnement post-traumatique pour les personnes atteintes d’un cancer du sein. Constatant cependant que de nombreuses demandes émanaient de personnes ayant subi d’autres types de traumatismes, les deux femmes décident d’ouvrir Les Marie Rose à un plus large public. Aujourd’hui, leur accompagnement se réalise à travers deux axes : le tatouage solidaire, déjà possible dans les locaux de l’association, et la mise à disposition d’un collectif de personnes ressource composé de praticiens, d’avocats, ou encore de travailleurs sociaux pouvant accompagner les personnes dans leur guérison. Ce dernier axe sera possible en 2022, après le déménagement de l’association.

« Le tatouage a cette vertu thérapeutique de se réapproprier son corps, de se reconnecter à lui et de passer une étape dans le traumatisme » Marie Charuel

Actuellement situées dans un petit local rue Jean-Marie Duhamel à Rennes, Les Marie Rose proposent des tatouages thérapeutiques et solidaires. Réalisés par la tatoueuse et cofondatrice Marie Charuel, ils s’adressent aussi bien à un public désirant se faire tatouer pour le plaisir qu’à des personnes qui se tatouent pour panser leurs blessures physiques ou psychologiques : « Généralement les gens voient tout de suite le tatouage sur cicatrice parce qu’on pense au traumatisme qui a laissé des traces, mais il y a aussi des gens qui n’ont pas de cicatrices physiques, mais psychologiques. Le tatouage a cette vertu thérapeutique de se réapproprier son corps, de se reconnecter à lui et de passer une étape dans le traumatisme », explique Marie Charuel. De plus, quiconque vient se faire tatouer chez Les Marie Rose participe à une démarche solidaire : en effet 10% du montant de leur tatouage est reversé dans un pot commun servant à financer le tatouage thérapeutique de personnes n’ayant pas beaucoup de moyens.

« Quand elle se relève pour se regarder dans le miroir, elle s’effondre en larmes en n’arrêtant pas de me dire merci. » Marie Charuel

Ayant tatoué entre 150 et 200 personnes depuis 2020, Marie Charuel continue d’assister à des moments émotionnellement forts et libérateurs avec les personnes qu’elle reçoit. Elle cite par exemple une femme d’une trentaine d’années avec une cicatrice sur la hanche qui la handicapait depuis plus de 15 ans. La cicatrice physique et psychologique était telle, qu’elle ne pouvait se mettre en short devant ses enfants ou en maillot de bain et n’acceptait pas que son mari touche sa cicatrice : « Tout au long de la séance de tatouage, qui se déroule très bien, elle retrouve des sensations qu’elle pensait avoir perdues. Quand elle se relève pour se regarder dans le miroir, elle s’effondre en larmes en n’arrêtant pas de me dire merci. », raconte Marie Charuel. Ces évènements, sources de joie pour la tatoueuse, donnent un véritable sens à l’association.

© Les Marie Rose

© Les Marie Rose

©Les Marie Rose

Au fil de leur activité, les cofondatrices constatent qu’elles répondent à un réel besoin social. En effet, leur but premier est de proposer un seul et même lieu dans lequel les personnes peuvent trouver un maximum de réponses afin de surmonter leurs traumatismes et cela grâce à de nombreuses documentations et un collectif de praticiens disponibles pour elles. Un lieu bienveillant et chaleureux au sein duquel le jugement est proscrit : « Les gens ont compris qu’ils pouvaient venir chez les Marie Rose sans crainte d’être jugés », affirme Marie Charuel.

« Nous voulons sortir les gens de ce contexte médicalisé »

Plusieurs praticiens ont déjà manifesté leur désir de participer au projet. L’idée est de co-construire avec eux un système de permanence avec un planning et une sorte de liste dans laquelle les personnes pourront choisir le praticien ou professionnel dont elles ont besoin. En amont, l’association aimerait mettre en place une rencontre initiale qui permettrait aux gens de pouvoir se renseigner afin d’identifier le praticien ou la pratique qui convient le mieux à leur situation : « Nous voulons sortir les gens de ce contexte médicalisé en mettant en place un lieu accueillant, bienveillant et chaleureux. On inverse la tendance pour que ce soit les praticiens qui viennent à eux et que ce ne soit pas à eux d’aller chez le praticien. »

Afin de pouvoir exercer pleinement leurs activités et recevoir les Rennais dans les meilleures conditions, Les Marie Rose déménagent. Prévu aux alentours de juillet 2022 au cœur du quartier Cleunay, ce déménagement permettra à l’association de proposer des temps d’échanges aussi bien à travers des ateliers ou conférences, mais aussi de réfléchir plus sérieusement à la mise en place d’une friperie solidaire. Dans les cinq années à venir, Les Marie Rose espèrent bénéficier d’un rayonnement régional en créant d’autres structures dans de nouvelles villes bretonnes.

Vous pouvez aider Les Marie Rose en contribuant à leur crowdfunding. L’argent récolté sera utilisé afin de financer le déménagement et l’aménagement de leur nouvel espace.

