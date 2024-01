Sorties de l’esprit créatif de la Rennaise Laurence Berri, Les Kitcheries de Lolo apportent du peps et de la vie à vos intérieurs avec des lampes et des bondieuseries revisitées. L’artisane aux doigts de fée colorés puise principalement son inspiration dans la culture mexicaine, mais aussi l’esprit Tzigane et la période hippie. Rencontre.

Pénétrer dans l’univers des Kitcheries de Lolo, c’est prendre une shoot de douce extravagance. Entourée par les meubles autrefois peints par sa mère et de lampes à motifs posées ici et là, Laurence nous accueille dans son salon aux miroirs et cadres colorés accrochés aux murs, totems liturgiques et statuettes hindoues flamboyants nous observant. L’appartement de Laurence Berri est à l’image de son alter ego créatif : vivifiant et original.

Issue d’une famille sensible à la customisation d’objets existants, Laurence Berri baigne dans la couleur et le motif depuis qu’elle est jeune. Son attirance pour la période hippie et ses couleurs transparaît aujourd’hui dans Les Kitcheries de Lolo. Son métier était tout autre, commerciale en électronique, mais son besoin de création remonte à l’enfance. « Au collège, j’étais tellement passionnée que je demandais à la prof de travaux manuels si je pouvais venir dans sa classe quand j’avais des intercours », se rappelle l’artisane. Après avoir passé 25 ans dans une société américaine, son licenciement avant le confinement de mars 2020, à l’âge de 59 ans, devient une occasion de renouer avec une passion. Entre sa recherche d’emploi et le repos qu’a imposé la pandémie à une partie de la population, Laurence se replonge dans la création de petites choses, comme la customisation de cadres.

Des vacances du côté de Montpellier (Hérault), en septembre 2021, lui apportent le déclic dont elle a besoin afin de s’élancer artistiquement. Tombant amoureuse de lampes au style bohème et de madones peintes, elle décide de s’en créer elle-même, faute de moyens pour en acheter. « Ça m’a rappelé mes voyages au Mexique », un de ses pays préférés, comme l’Inde où elle est déjà allée quatre fois. Plus heures de travail passent et sa première lampe est prête à illuminer son salon, un abat jour en osier qu’elle habille d’un foulard slave blanc à fleurs, mis ensuite sur un support en fer forgé transformé en pied de lampe par son père.

Depuis, l’amoureuse des brocantes et ressourceries redonne une vie et une couleur à des objets qui ont déjà vécu. Elle récupère en seconde main des abat-jours, des pieds de lampe et autres objets, comme d’anciennes carafes qu’elle ajuste en pieds de lampe. Une fois la lampe lessivée et désinfectée, l’objet est prêt à raconter une nouvelle histoire selon l’humeur et l’envie de Lolo. Au foulard ou tissu, elle ajoute des galons. Aucune n’est dans le même style et tout est fait à la main, sans machine à coudre. « Est-ce que, quelque part, ça n’a pas eu un effet art thérapie pour que j’aille mieux ? », s’interroge-t-elle à haute voix avant de confier : « On était confinés, j’avais plus de boulot, ma mère est tombée malade, puis ça a été mon père. Créer m’apaisait et me permettait de ne pas réfléchir, de m’occuper d’eux et de continuer à faire quelque chose qui me permettait de m’évader. »

Devant l’accumulation des créations, Laurence crée sa propre société sur les conseils de sa conseillère Pôle emploi et, poussées par son entourage, Les Kitcheries de Lolo naissent officiellement en tant que micro-entreprise en octobre 2022. Ses lampes sont adoptées par des personnes qui ont un véritable coup de cœur, pour le plus grand plaisir de la créatrice.

L’art religieux mexicain lui inspire d’autres créations, perçues parfois comme plus ostentatoires : des bondieuseries. Elle détourne ces objets de piété de mauvais goût et leur retire l’austérité à coups de couleurs, de perles, de galons, voire parfois de boucles d’oreilles. « J’ai le souvenir d’aller chez des copines qui venaient de famille catholique quand j’étais enfant. Les croix et tous ces objets sombres m’effrayaient. » Le Mexique lui ouvre les portes d’un univers religieux différent de celui qu’elle connaît, beaucoup plus coloré. « Il y a de la couleur, de la vie. » Ce n’est pas un hasard si la Mexicaine Frida Kahlo compte d’ailleurs parmi ses artistes préférés. De même pour l’Inde, où elle était déjà allée quatre fois. « J’ai été transportée par toutes les couleurs avec les saris », raconte la créatrice qui possède une réserve de gallons ramenés d’Inde. « Déjà quand on descend dans le Sud de la France aussi, les couleurs reviennent. »

« La Sainte Vierge est une icône pour moi, la mère de toutes les mères. Elle est l’image de la femme, mais je ne lui donne aucune résonance religieuse. »

Laurence crée ainsi de petits autels grâce à son amour de la sardine, dont les boîtes ont la taille idéale pour créer ledit objet. Elle fait elle-même ses madones grâce la cire d’anciennes bougies et un petit moule. Pour les statuettes grand format, elle chine en brocantes et ressourceries. « Il y a aussi un esprit Tzigane », ajoute-elle en montrant une caravane verte faite à partir d’une boîte en métal.

Avec ses prix raisonnables, entre 40 et 70 € pour les lampes, 16 € pour les bondieuseries et 35€ à 50€ pour les crucifix, Laurence souhaite rendre ses créations accessibles aux petits budgets. « Je ne veux pas les brader par respect pour les personnes créatrices, mais j’ai aussi envie de laisser la possibilité à celles qui n’en ont pas trop les moyens de s’offrir une pièce de créateur qui change de l’ordinaire et qui leur offre une touche colorée. » Quelques unes de ses œuvres sont en dépôt à la boutique de seconde main Pépit’À Rennes, mais aussi à Pépites de broc à Saint-Cast-le-Guildo. « Je réfléchis à me mettre sur des boutiques en ligne comme Etsy et Fait2mains qui est un peu plus local [marketplace de la création artisanale française, ndlr.]. »

Depuis peu, Laurence commence aussi à élargir son activité. Il est désormais possible de la contacter pour des commandes plus personnalisées. Si vous avez un tissu, un abat-jour ou un pied de lampe, ou les trois, et que vous souhaitez les customiser, elle sera heureuse de vous conseiller et d’apporter un peu de couleur dans vos intérieurs.

