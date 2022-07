Rennes. Léopoldine Rossignol prendra les commandes du café des Champs libres

La famille Brégeon ne verra pas sa concession au café des Champs libres renouvelée. C’est Léopoldine Rossignol qui prendra en octobre 2022 les commandes du café.

Léopoldine Rossignol

Egalement gérante de la brasserie Saint-Hélier, du Quantic Cafe et du Haricot rouge au sein de La cantine sas Le graf’, Léopoldine Rossignol devrait insuffler un esprit tout différent, plus alternatif.

Au programme : consommation réfléchie, de nombreux plats végétariens, de la bière française et éthique, du mobilier de seconde main ainsi que des événements culturels et festifs. Et la fin des privatisations régulières du café qui empêchaient souvent les clients comme les visiteurs des Champs libres de pouvoir jouir de ce charmant café et de sa belle terrasse.