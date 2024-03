L’Émaillerie Café est un nouveau lieu original qui a fleuri 13 rue Louis Collet, dans le quartier de Bréquigny à Rennes. La gérante Anaëlle Rouaud propose de peindre une céramique en buvant une boisson et savourant une part de gâteau. Moment de gourmandise et de créativité garanti.

Au cœur du quartier de Bréquigny, dans le sud de Rennes, L’Émaillerie Café attise la curiosité par son originalité. L’endroit aux couleurs claires et au mobilier de bois respire le calme et la sérénité. Ce sont les sensations que souhaitent installer Anaëlle Rouaud dans ce nouveau lieu qui a récemment ouvert ses portes, le 3 janvier 2024, 13 rue Louis Collet. Dans cette ambiance chaleureuse et accueillant, la gérante propose un concept innovant à Rennes : elle transforme la pause café en un moment de création convivial en invitant sa clientèle à peindre une céramique en buvant un café.

Anaëlle Rouaud et Manou

Le concept commence à faire son bout de chemin depuis quelques années dans l’hexagone, mais Anaëlle Rouaud l’a découvert à Montréal alors qu’elle était en visite chez sa sœur qui vit Outre-Atlantique. L’émaillerie est un vrai projet projet de vie et de reconversion pour celle qui travaillait anciennement dans le milieu social. Elle a travaillé en tant qu’éducatrice spécialisée, en protection de l’enfance pendant 13 ans. À côté de cette activité professionnelle, elle a développé une passion pour la céramique qu’elle a connu avec Amélie Bonnet avant de le pratiquer en cours du soir et en stages. « J’ai toujours eu comme projet de reconversion d’ouvrir un lieu d’accueil, de convivialité. La combinaison de café et de la peinture sur céramique me paraissait super chouette pour son accessibilité », déclare la gérante. Encore peu connu, ce concept grandement apprécié des pays anglo-saxons est en voie de développement depuis les premiers cafés céramiques en 2018, comme La Papoterie à Paris.

Dans cette aventure créative, elle est accompagnée de Manou, céramiste de formation, qu’elle a recruté deux semaines seulement après l’ouverture du café. Elle l’assiste notamment dans l’émaillage et la cuisson.

En solitaire, entre amis ou en famille, L’Émaillerie invite à apprécier un moment propice à une tranquillité sereine. Le principe est simple : vous réservez un créneau de deux heures en ligne sur le site de L’Émaillerie. Le jour J, vous choisissez le modèle de céramique que vous souhaitez décorer, vous vous installez et craquez peut-être pour une boisson et/ou une part de gâteau. Puis, laissez parler votre créativité avec les différentes peintures et pinceaux à votre disposition. Des modèles d’exposition pourront vous inspirer des idées. Une fois terminée, vous remettez votre oeuvre à Anaëlle ou Manou qui s’occupera de cuire et émailler la céramique dans son four à plus de 1000° C. « Nous avons des aides à la création, il n’y a pas besoin d’avoir fait les beaux-arts pour faire un objet sympa », rassure-t-elle.

De la petite figurine au saladier, comptez entre 15 € et 50 € selon la taille du modèle choisi : bol, tasse, assiette, porte-savon, vase, etc. La faïence provient de l’entreprise familiale Bruzzisi, installée à Vallauris dans le sud de la France. Et comme Anaëlle avait à cœur de proposer des pièces pour les enfants, elle fait appel à un autre fournisseur européen pour ces dernières. Éléphants, licornes, tirelires et autres objets peut-être plus attrayants pour les petits trônent ainsi au milieu des objets de maison.

Pour la partie salon de thé, Anaëlle a sélectionné les produits avec soin en privilégiant le qualitatif et le local. Les sublimes gâteaux qui vous font de l’œil sur le bar sont réalisés par la pâtissière rennaise Lamarysienne, Lara de son prénom. Le café est quant à lui torréfié en Bretagne (marque Cafés 1802) ; les jus de fruits et le cidre de la marque Le Coq toqué ! sont Normands ; la bière est fabriquée par son voisin ; etc.

Sur du long terme, la gérante envisage de faire des capsules et des partenariats dans l’idée de mettre en avant la création locale. Elle cite le monde de l’illustration et des céramistes pour un futur corner. Elle pense aussi aux bijoux de la céramiste Maurine de l’atelier Relik qui l’aide déjà avec les fours pour la cuisson des céramiques. « Manou est designer céramiste, elle crée des moules et des pièces », ajoute-t-elle. « L’idée est qu’éventuellement elle puisse vendre ses biscuits [terme qui désigne le produit cuit une première fois prêt à être décoré, ndlr.] afin de proposer, si possible, du local pour cette partie aussi », conclut-elle avec d’autres idées plein la tête.

Réserver en ligne sur le site internet.

Les réservations sont ouvertes par tranche de 60 jours et L’Émaillerie affiche déjà quasi complet pour les deux mois à venir.

L’Émaillerie, café céramique

13 rue Louis Collet, 35000 Rennes

06 65 41 23 70 /