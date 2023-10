Rennes. Le musée des Beaux-Arts expose le radical Gérard Zlotykamien

C’est du 21 octobre 2023 au 7 janvier 2024 que le musée des Beaux-Arts de Rennes vous invite à l’exposition Gérard Zlotykamien. Tout va disparaitre illustre le parcours d’un artiste majeur de l’art urbain en France. Depuis plus de 60 ans, Zlotykamien habite les murs de la ville de ses figures fantomatiques et essentielles que le temps ou l’action des hommes effaceront inéluctablement.

Qu’est-ce qui pousse un artiste à rejouer sans discontinuer le jeu de la vie et de la mort ? De la création et de sa disparition ? Naître à Paris en avril 1940 en étant juif en est sans conteste l’une des raisons, mais aussi une date clé dans la construction de sa personnalité et, plus tard, dans l’élaboration de son identité artistique. Au sortir de la guerre, le parcours scolaire de Zlotykamien est chaotique. C’est la rencontre en 1954 avec Yves Klein, professeur de judo avant d’être l’artiste que l’on connaît, qui va être déterminante. Il a 18 ans quand il réalise sa première exposition en galerie. À cette occasion un critique parlera de Monet : offensé lui pense Cy Twombly et Mathieu.

1963 est une année charnière ; elle voit la première intervention in situ de l’artiste au château Alington en Angleterre et sa participation à la troisième biennale des jeunes au musée d’Art moderne de a ville de Paris ; ce moment datera symboliquement sa défiance d’un milieu de l’art enfermé entre quatre murs. « J’ai commencé à tout refuser en bloc, et à me dire que mon espace à moi c’était la rue » dira plus tard Zlotykamien. Débute alors une migration créative au gré des villes et de leurs murs. Dans des cités en pleine reconstruction, il trouve un terrain d’expression sans limites : palissades, murs décrépis, tous ces supports sans noblesse l’inspirent. La bombe aérosol lui permettra de s’affranchir des obstacles et donnera par le flou de son jet, le caractère si particulier de ses « éphémères » ; c’est ainsi qu’il les nomme.

Paris, Berlin, Ulm, Johannesburg vont être marquées en toute

illégalité de ses personnages éthérés comme en suspension, ce qui lui vaudra de nombreuses gardes à vue et de lourdes amendes. Villes symboles, il les interrogera : à Ulm au cours d’un procès il dira : « J’effacerai mes œuvres quand ils

me rendront les miens. » ; à Paris : « La liberté́ de l’esprit ne se pose pas sur un plan juridique. » Révolté permanent de la « censure, torture, mort. »

Gérard Zlotykamien 2019 Photo Galerie Mathgoth

Sa radicalité et sa constance en feront dans les années 1980 puis 2000 un exemple indépassable pour les artistes urbains. Célébré à la Fondation Cartier en 2009 avec l’exposition « Né dans la rue – Graffiti », Gérard Zlotykamien devient malgré sa modestie proverbiale le père fondateur d’un art urbain contemporain dont le Musée des beaux-arts de Rennes nous donne ici un aperçu, entre quatre murs. (Jean Faucheur, commissaire de l’exposition)

Gérard Zlotykamien en quelques dates

1940

Naît à Paris au sein d’une famille juive d’origine russe et d’Europe

de l’est. Son père est mobilisé et emprisonné en Allemagne.

1942

Sa mère est déportée à Bergen Belsen.

Elle en reviendra en 1945. Il devient à l’âge de 2 ans « le plus jeune prisonnier de France ».

1954

Rencontre avec Yves Klein alors professeur de judo.

1958

Première exposition à la galerie Cimaise à Paris.

1960

Participation au

« Saut dans le vide » d’Yves Klein.

1963

Exposition au château d’Allington au Royaume Uni. Première approche d’un art urbain. Participation à la troisième biennale

des jeunes au musée d’Art moderne de la ville de Paris. Censure de l’œuvre d’Arroyo.

1964

Mariage avec Éliane compagne de toute une vie.

1969 Naissance de leur fille Ariane.

1977

Acquisition d’une de

ces œuvres par la Fondation Nationale

des Arts Graphiques

et Plastiques (FNAGP). Au sortir de la Fondation il en peindra les murs ; s’en suivra en 1983 un procès pour dégradation intenté par cette même fondation. Zlotykamien est condamné.

1979

70 murs dans la ville d’Ulm (Allemagne). Arrêté en France,

il passera en jugement en 1980 en Allemagne et il dira aux juges :

« J’effacerai mes œuvres quand ils me rendront les miens. »

1990

FIAC Paris, galerie Jean-Marc Patras (Paris).

1995

Intervention dans

les abattoirs de la ville d’Épinal (Urbex).

1999

Exposition « Les Petites Filles nues », galerie Weiller /Charley Chevalier (Paris).

2002

Publication de la

« Lettre à Grand-Mère ».

2006

Investi pendant 6 mois une usine à Saint-Denis. Précurseur du

Graffiti Urbex.

2009

Participation à l’exposition « Né dans la rue – Graffiti » Fondation Cartier.

2015

Participation à l’exposition « Oxymores » (Paris). Ministère

de la Culture.

2021

« Éphémère », fresque monumentale (Argenteuil).

Informations pratiques

Exposition Gérard Zlotykamien

21.10.2023 — 07.01.2024

Du mardi au dimanche : 10h –18h Fermé lundi et jours fériés

Musée des beaux-arts de Rennes : 20, quai Émile Zola 35000 Rennes mba.rennes.fr