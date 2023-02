Rennes. Le Forum des archivistes est à l’ouest en 2025

En septembre 2022, l’Association des archivistes français a lancé un appel à candidatures pour accueillir son quatrième Forum des archivistes, au printemps 2025. Quatre villes ont candidaté, produisant chacune un dossier d’une grande qualité : La Baule, Rennes, Reims et Tours. Après l’étude des dossiers, l’AAF a retenu la candidature de Rennes.

Depuis 2019, un groupe d’irréductibles archivistes bretons se montraient … enthousiastes, à l’idée d’accueillir le le Forum des archivistes 2025 : ils se sont fédérés et ont convaincus ! La candidature a été portée par les Archives municipales de Rennes, les Archives départementales d’Ille-et- Vilaine ainsi que les Archives régionales de Bretagne.

L’équipe porteuse du projet déjà vêtue pour l’occasion

Le conseil d’administration a particulièrement été sensible au soutien des collectivités locales, mais aussi de l’Université Rennes 2 et des institutions et associations culturelles rennaises.

Après Angers en 2013, Troyes en 2016 et Saint-Étienne en 2019, rendez-vous au printemps 2025 à Rennes pour échanger, débattre, discuter et partager des moments professionnels et conviviaux. La thématique et la présidence du Forum des archivistes sera bientôt dévoilées.

À propos de l’AAF

Fondée en 1904, l’Association des archivistes français regroupe aujourd’hui plus de 2800 adhérents, professionnels des archives du secteur public comme du secteur privé.

Consciente du défi que représente, dans le monde contemporain, la maîtrise de la production archivistique et de l’information qu’elle renferme, l’AAF se définit comme un organe permanent de réflexions, de formations et d’initiatives mis au service des sources de notre histoire, celles d’hier comme celles de demain. L’association entend en cela défendre les intérêts des professionnels, promouvoir le métier d’archiviste et sensibiliser le grand public à l’importance citoyenne des archives en France mais également à travers le monde.