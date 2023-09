Rennes. Le dispositif Sortez en bus propose une offre culturelle à prix doux

Le dispositif Sortez en bus ! est de retour lors la saison culturelle 2023-2024. Mis en œuvre par Rennes Métropole et la Star, en partenariat avec le Frac Bretagne, l’Orchestre National de Bretagne, l’Opéra de Rennes et le Théâtre National de Bretagne, ce dispositif propose aux habitants des communes de la métropole rennaise une offre culturelle variée à prix réduits et accessibles en bus. Sept sorties sont proposées. Conseil : ne manquez pas le désopilant M. Choufleuri à l’opéra de Rennes. Une vraie locomotive du rire…

Comment ça marche ?

Sept sorties culturelles ont été sélectionnées pour la saison 2023-2024 avec des tarifs réduits sur la billetterie (exposition, concert, théâtre, opéra).

Un réseau de spectateurs et spectatrices relais dans les communes informent les personnes intéressées et recueillent les réservations (prendre attache auprès de sa mairie ou d’une structure culturelle partenaire pour obtenir les coordonnées des personnes relais).

Une desserte de bus de proximité est mise en place spécifiquement pour chaque soirée (aller et retour).

À noter que le prix du transport n’est pas compris dans le tarif (il faut présenter un titre de transport valide pour le trajet aller et retour – ticket ou abonnement Korrigo).

Programe Sortez en bus 2023-2024 :

Frac Bretagne Happy Birthday ! 9 novembre 2023

ONB Fondation 25 novembre 2023

Opéra Monsieur Choufleuri restera chez lui le… 5 décembre 2023

TNB Il Tartufo (Le Tartuffe) 19 décembre 2023 / Le Ciel de Nantes 20 février 2024 / Le Firmament 16 avril 2024 / Birds on a Wire et l’ONB 13 juin 2024

Renseignements et réservations :

Opéra de Rennes 02 23 62 28 28

Théâtre National de Bretagne 02 99 31 12 31

Orchestre National de Bretagne 02 99 27 52 75

Frac Bretagne 02 99 37 37 93

Programme détaillé

HAPPY BIRTHDAY !

L’autre musée, les trésors d’une grande collection d’art contemporain

En 2023, les Fonds régionaux d’art contemporain célèbrent leurs 40 ans ! L’occasion pour celui de Rennes de déployer une partie de sa collection dans ses salles. Souvent méconnue du grand public, celle-ci conserve pourtant plus de 5 500 œuvres de plus de 750 artistes de plus de 80 nationalités. L’exposition L’autre musée, les trésors d’une grande collection d’art contemporain est l’occasion de mettre en lumière et en valeur quelques pépites de ce patrimoine breton. Mais ce rendez-vous permet aussi de découvrir d’autres manières de soutenir la création contemporaine. Partez à la découverte de tous ces trésors !

Exposition 9 novembre 2023 Frac Bretagne

— 20h Durée 2h30

Réservations avant le

13 octobre

L’ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE FONDATIONS

L’Orchestre National de Bretagne pour suit sa conversation musicale entre l’Eu rope et l’Afrique aux côtés d’artistes prêts à briser les barrières et question ner les styles musicaux occidentaux. Le joueur de kora Seckou Keita et la cheffe d’orchestre Fiona Monbet reviennent cette fois aux côtés du violoncelliste sud-africain Abel Selaocoe pour explorer les pistes d’un nouveau langage musical classique. La clé de voûte de ce concert sera le Concerto pour violoncelle, kora et orchestre écrit à 4 mains par Abel Selaocoe et Seckou Keita. Concert symphonique

25 novembre 2023 Couvent des Jacobins – 18h Durée 2h avec entracte

Réservations avant le

8 novembre

MONSIEUR CHOUFLEURI RESTERA CHEZ LUI LE… Révisez vos classiques

Monsieur Choufleuri restera chez lui le… est de ces œuvres de génie dont Jacques Offenbach a le secret, où la parodie et le comique irrésistible de l’intrigue se jouent sur une musique absolument bril lante. Riche bourgeois, Choufleuri se rêve en mécène d’un soir et invite les stars lyriques de son époque en son salon. Mais indisposées, elles sont remplacées au pied levé par notre hôte qui veut sau ver sa soirée bien qu’il ne connaisse rien à l’opéra, ainsi que par sa fille et son amant ! Révisez vos classiques, c’est un format d’une heure pour découvrir une œuvre d’opéra dans toute son intensité en for mat concert, à prix doux, pour familiariser petits et grands à l’art lyrique.

Opéra

5 décembre 2023 Opéra de Rennes — 20h Durée 1h À partir de 7 ans

Réservations avant le

21 novembre

IL TARTUFO (LE TARTUFFE) Molière / Jean Bellorini

Tartuffe l’imposteur, dopé par la troupe du Théâtre National de Naples, arrive à Rennes dans une version italienne et pop, TNB, Salle Vilar inspirée du cinéma transalpin des années 1960. Ici, les portes claquent tandis que mijotent les plats, et les alexandrins de Molière trouvent une vitalité impétueuse assortie d’un humour irrésistible.

Dans la bouche des interprètes vêtus par Macha Makeïeff, la langue se muscle et virevolte. Elle file sans s’appesantir, égrenant le conflit qui oppose Tartuffe à la famille d’Orgon, une tribu sur le qui-vive qui refuse de céder aux manœuvres hypocrites du dévot. Tout y passe : le conflit des générations, l’émancipation des femmes, la liberté de penser.

Théâtre 19 décembre 2023 — 20h Durée 2h Spectacle en italien surtitre en français

Réservations

avant le

5 décembre

LE CIEL DE NANTES Christophe Honoré

Se rendre au théâtre comme on entre dans une salle de cinéma pour prendre part aux souvenirs d’enfance du cinéaste Christophe Honoré. Sous Le Ciel de Nantes, la mélancolie se dispute aux rires. Dans une salle de cinéma défraîchie, Christophe Honoré ressuscite sa famille pour qu’elle assiste au film de leur histoire familiale. Des grands-parents aux petits-enfants, pas une génération n’est absente. Pas une fête n’est oubliée, pas un drame n’est occulté. C’est un portrait intime et c’est aussi le portrait d’une époque (les années 70-80) traversée par les luttes ouvrières, l’immi gration, la guerre d’Algérie, la montée de l’extrême droite.

Théâtre

20 février 2024

TNB, Salle Vilar — 20h Durée 2h15 À partir de 15 ans

Réservations avant le

6 février

LE FIRMAMENT

Lucy Kirkwood / Chloé Dabert

1759 : un jury populaire constitué de 12 femmes doit décider du sort de Sally, jeune domestique, condamnée à mort pour le meurtre d’une fillette. Dehors, la foule exige le châtiment ultime. Dedans, les débats font rage autour de la jus tice, du patriarcat, de la maternité, des conflits de classe sociale, du pouvoir. Ce bain bouillonnant de mots, de sen timents, d’émotions et d’arguments est pris en charge par une troupe féminine exceptionnelle qui fait entendre avec éclat chacun des enjeux de la pièce. Costumes d’époque, vidéos, troupe de 16 interprètes : ce spectacle choral est un drame social, captivant et haletant.

Théâtre

16 avril 2024 TNB, Salle Vilar — 20h Durée 2h45 avec entracte À partir de 15 ans

Réservations avant le

2 avril

BIRDS ON A WIRE ET L’ONB Rosemary Standley / Dom La Nena

Figures très libres du paysage musical français, Rosemary Standley et Dom La Nena s’associent pour interpréter en duo des reprises d’horizons multiples. Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, Rosemary Standley apparaît comme l’une des voix les plus remarquables de la scène contemporaine. À la fois chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena s’est quant à elle affirmée comme une auteure-compositrice-in terprète de 1er plan. Éprises d’aven tures atypiques, elles ont donné nais sance en 2012 à Birds on a Wire pour interpréter en duo un florilège très électrique de reprises riches en beau tés et en émotions.

Concert

13 juin 2024 TNB, Salle Vilar — 20h Durée 1h15 avec entracte

Tout public

Réservations avant le 30 mai