Rennes. Le comptoir du sarrasin, la nouvelle péniche restaurant vient d’ouvrir ses portes

Le comptoir du sarrasin, nouvelle péniche restaurant située quai Saint Cast à Rennes, a ouvert ses portes mercredi 28 juin 2023. Non pas une nouvelle crêperie, mais un restaurant qui décline le sarrasin de toutes les manières possibles avec un véritable potentiel créatif, qui plus est dans un cadre agréable. Testé… et approuvé par Unidivers.

Située à quelques pas de la place de Bretagne, quai Saint Cast, entre La musette, bar créé récemment sur une autre péniche et un troisième bateau, qui abrite un salon de coiffure, Le comptoir du sarrasin, en ouvrant ses portes mercredi 28 juin 2023, jour de la grande braderie, a mis fin à un suspens qui commençait à être intenable.

En effet depuis quelques semaines, l’arrivée discrète de ce nouveau bâtiment avait excité les curiosités et tous ceux qui empruntent les quais se demandaient légitimement quelle nouvelle surprise on leur réservait. Voilà, le voile du mystère est levé est c’est avec plaisir que nous avons découvert cette création originale qu’est Le comptoir du sarrasin. Il nous a fallu pour cela déroger à une sacro-sainte habitude qui consiste à laisser les nouveaux lieux prendre leurs marques avant d’aller les découvrir d’un œil inquisiteur mais toujours bienveillant. Cette fois pourtant, la curiosité a été plus forte que la raison et dès le lendemain de l’ouverture, nous faisions connaissance de ce nouveau restaurant rennais. Si l’on oublie la petite difficulté à stationner au plus près, la place des Lices propose une alternative à deux minutes de marche.

En abordant, le ponton nous a réservé une petite surprise par un basculement inattendu mais à dire vrai plutôt amusant. Avant une solution de blocage, les clients dépassant le quintal devront en tenir compte. La cuisine est située sur la droite, (ou faut-il dire la poupe ?), à gauche une salle lumineuse et tout en longueur, et pour cause, peut accueillir, en incluant la terrasse, 56 convives. La décoration en est sobre, avec ses parois soulignées de quelques lithographies du peintre breton Creston. Le mobilier se fait discret, presque spartiate, les couverts donnent volontairement une impression d’usure due au temps, les verres portent la marque bien connue de Duralex, les verres à pied, celle de «Chefs et sommeliers», les assiettes enfin, empruntant un look qui évoque les années 60 nous confortent dans cette impression de sobriété et soulignent ce désir de simplicité.

Jean-Christophe Celbert, connu pour l’excellence de son école de formation de crêpiers, a pris en main la destinée de ce nouveau lieu et envisage d’en faire non pas une énième crêperie, mais plutôt de faire évoluer ce concept vers une gastronomie bretonne tournée en grande partie vers tout ce que le sarrasin peut offrir de diversité en cuisine. Alors à quand le kig-a-farz ? Mais c’est l’idée qui vient immédiatement à l’esprit. Une petite recherche personnelle nous a conforté dans l’opinion que cette céréale venue d’Asie offre d’infinies possibilités. En cherchant un peu sur la toile nous avons découvert des pancakes aux pommes confites, des samossas de galette aux pétoncles, des choux-fleurs sarrasin en croûte et même des makis Bretons aux noix de Saint-Jacques. Les évolutions possibles de la carte du Comptoir du sarrasin sont donc multiples et réjouissantes.

Pour notre première expérience, nous avons utilisé le menu de base du midi au prix assez raisonnable de 16 euros, auquel nous avons ajouté quelques suppléments de notre cru. La galette qui fait office de plat principal reçoit une base de fromage, une généreuse tranche de truite fumée, le tout agrémenté de quelques feuilles de salade et d’une délicate mousse fraîche parfumée à la ciboulette, (un bonheur) une touche de beurre salé, c’est simple, délicieux et servi chaud par un personnel très aimable et toujours aux petits soins. Pour se désaltérer, le choix d’un demi-litre de cidre Coat Albret à 6,50 euros s’avère judicieux puisque le menu inclut une bolée, mais la chaleur caniculaire du jour justifie ce petit supplément. Le dessert, la crêpe du jour, est tellement bon avec sa base classique de beurre-sucre à laquelle s’ajoutent crème glacée à la vanille, fraises fraîches et marbrures de chocolat que nous n’avons pas hésité à en déguster une seconde… pour être bien sûr.

Si le succès immédiat et mérité de ce nouveau lieu rennais impose la précaution de réserver sa table, nous ne saurions que trop vous recommander la petite terrasse située à la proue, tant que le climat estival le permet. C’est un vrai plus ! Nous avons eu le plaisir de bien manger en nous régalant du passage des petites péniches de location, recevant à cette occasion le regard curieux des mariniers de circonstance.

En un mot, tout cela est plutôt positif et nous attendrons avec une certaine impatience les nouveautés gastronomiques que l’équipe de Jean-Christophe Celbert prévoit de nous concocter. En attendant, bon appétit !

Adresse : 4 Quai Saint-Cast, 35000 Rennes

Téléphone : 07 88 59 91 94

Horaires :