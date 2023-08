Rennes. La Reine de Cœur, l’as du divertissement et de la gourmandise

Le nouveau bar-restaurant culturel La Reine de Cœur a ouvert ses portes à Rennes samedi 08 juillet 2023. Les trois cogérants Sarah Blaineau, Thomas Larcher et Loïs Boutin vous invitent chaleureusement au 48 rue de Saint-Brieuc, dans le quartier Bourg L’Évêque, pour un moment de détente, de délices culinaires et de divertissements.

Après plus de deux ans de réflexion et quatre mois de travaux, la Reine de Cœur est désormais le nouveau lieu convivial à découvrir à Rennes ! Dirigé par des passionnés de jeux de société, ce bar-restaurant culturel est situé au nord-ouest de la capite bretonne, en face de l’Agrocampus. Sarah Blaineau vous accueille dans une atmosphère où le plaisir n’a pas de limites.

Au centre, Sarah Blaineau, Thomas Larcher et Loïs Boutin, les trois cogérants de La Reine de cœur | © Céline Bardon

La Reine de Coeur, c’est le premier projet d’un trio formé par Sarah Blaineau, Thomas Larcher et Loïs Boutin. Ils se sont rencontrés il y a une dizaine d’années grâce à leur passion commune : les jeux de société. Chacun a été président de l’association Bordelines Games, qui animera fréquemment le bar. Mais avant d’ouvrir ce lieu de partage et de rencontre, nos trois protagonistes avaient une autre idée en tête : « Loïs et moi avions un projet d’auberge de jeux. Thomas souhaitait ouvrir une auberge de jeunesse de son côté. Son projet n’a pas abouti alors on a pensé à travailler en trio », explique Sarah Blaireau. La Reine de cœur a été partiellement financée par près de 230 contributeurs. La barre des 20 000 € a été atteinte pour un objectif initial de 6 000 €. La co-gérante n’en revient toujours pas : « L’objectif a été atteint en moins de 24 heures, c’est assez impressionnant. »

© Céline Bardon

Le nom « La Reine de Cœur » vous évoque peut-être quelque chose… Il s’agit de l’antagoniste principal dans la célèbre histoire Alice aux Pays des Merveilles de Lewis Caroll. Mais alors pourquoi ce nom ? « On a cherché un nom qui évoque les jeux de société sans que ce soit connoté comme un bar à jeux. La Reine de Cœur, ça fait penser aux jeux de cartes mais pas seulement. C’était un point de départ de recherche et finalement, on l’a gardé. » Il y a certes beaucoup de jeux de société, dont une ludothèque, mais le trio ne souhaite pas seulement être un bar à jeux. Il y aura du théâtre d’improvisation, du stand up, des concerts, des soirées jeux, des expos, etc. « On ne se ferme à rien. Si quelque chose nous branche, on le fait. On veut réunir énormément de gens différents dans un même lieu pour se rencontrer et découvrir plusieurs univers », promet Sarah Blaineau.

© Céline Bardon

Pour la restauration, la carte changera toutes les semaines avec 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Les gérants justifient ce choix restreint par la qualité de la nourriture. « On est très festif, on aime la bonne bière et le bon vin, alors on a mis un point d’honneur à la qualité des boissons et de la nourriture. Les plats sont locaux et fait maison. » La Reine de Cœur propose également une pièce du boucher et un snack, sans oublier le plat végétarien finement élaboré par le chef cuisinier.

« On a mis tout ce qu’on aime au quotidien dans ce bar. On veut être proche de nos clients et qu’ils se sentent comme à la maison. » Sarah Blaineau.

© Céline Bardon

Infos pratiques

La Reine de Cœur 48 rue de Saint-Brieuc 35000 Rennes

