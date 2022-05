Rennes. La Musette, une péniche-bar quai Saint-Cast

La péniche Musette débarque à Rennes. Ce bar flottant installé quai Saint-Cast dans le centre-ville ouvrait le 6 mai 2022 sous le soleil. Tout le monde à bord !

La Musette a attaché ses amarres quai Saint-Cast dans le centre de Rennes et ouvert son bord au public vendredi 6 mai 2022, au son des DJs de La Rennes des Voyous qui inauguraient le lieu. Celui-ci s’annonce comme une nouvelle étape des beaux jours rennais, l’endroit idéal pour musarder près de l’eau en rêvant de baignades futures, quitte à finir avec un coup dans la musette, comme on dit en langage de pénichards.

Bar à apéro, il s’agit du nouveau projet de Mathieu Horeau et Jérémy Leduc. Les deux associés sont déjà propriétaires du bar à manger Les Grands Gamins (ouvert en 2016) sur le mail François Mitterrand et du Bistrot Cocagne (2019), rue des dames, dans le vieux Rennes. « C’est la Musette qui a pris le plus de temps », témoigne Mathieu Horeau. « On a acheté le bateau en 2019 et il a fallu trois ans de travaux ».

Jérémy Leduc vous accueille à bras ouvert et avec le sourire.

C’est une belle victoire pour les deux associés qui mûrissent l’idée depuis plus longtemps encore. « Quand on a monté les Grands Gamins, on voulait que ce soit sur une péniche. À l’époque, la ville de Rennes n’était pas prête à accueillir un bateau avec ce genre d’activité. Mais on a toujours gardé ça en tête. C’est un projet de cœur pour moi, j’ai de la famille qui vit sur des péniches donc je connais ce milieu depuis tout petit », raconte Mathieu.

Tenir un bar sur un bateau, c’est apprendre un nouveau métier.

Quelques années plus tard, la donne a changé. En 2019, la ville de Rennes et la région Bretagne lancent un appel à projets pour implanter cinq bateaux commerçants le long du canal d’Ille-et-Rance, qui traverse le centre-ville. L’objectif, plus large, est de faire vivre les canaux et voies fluviales de la région, « comme beaucoup de villes le font déjà depuis des années », commente Mathieu. Paris, Lyon ou Nantes en sont de bons exemples, alors que les berges rennaises n’accueillaient jusque-là que la Péniche-Spectacle, quai Saint-Cyr, et le salon de coiffure Mouch’, déjà quai Saint-Cast. Ce dernier accueillera de nouveaux voisins en 2022, puisqu’après La Musette, ce sera au tour d’un bateau-salle de yoga et d’un bateau-crêperie de jeter l’ancre dans le canal.

De gauche à droite : La Musette, le salon de coiffure Mouch’ et la future Nouvelle Lune, péniche-salle de yoga.

Mathieu Horeau et Jérémy Leduc se saisissent de cet appel à projets pour concrétiser leur rêve. La péniche est déjà achetée et les deux associés l’ont remontée par voie fluviale depuis le Morbihan jusqu’aux étangs d’Apigné. « On l’a sortie de l’eau, on a refait toute la coque puis l’aménagement intérieur », explique Mathieu. « Après tout ce temps passé à travailler dessus, on est ravis d’être enfin en place, de voir du monde sur ce bateau et qu’il vive à nouveau », continue-t-il.

Une fois enjambé le ponton, La Musette offre trois espaces distincts. Tout d’abord, la bassine, c’est-à-dire le pont par lequel on accède au bateau, zone non-fumeur qui accueillera des DJ sets tous les dimanches après-midi. Descendez quelques marches pour entrer dans la cale intérieure, où se trouve le bar. Ou bien montez sur la terrasse supérieure, construite de toute pièce pour accueillir plus de passagers. Le bâtiment peut accueillir jusqu’à 75 marins d’eau douce. Par souci de place, et pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter, ni tables ni chaises à l’horizon, seuls quelques mange-debout sont installés pour se poser.

À la carte, le responsable bar Jean-Baptiste Le Roux propose les essentiels pour l’apéro : des vins bio et légers de toutes les couleurs, des bières locales, dont deux collaborations exclusives avec les brasseries Nautiles à Nantes et Nautica à Bécherel, du rhum arrangé, et, pour rester dans cette ambiance marine, un cocktail signature baptisé L’Homme à la mer, dont nombre de pirates se sont arrachés la barbe pour percer sa recette.

La Musette restera à quai quelque temps avant de se lancer dans de nouvelles aventures, nautiques évidemment, sous la houlette de sa capitaine Fanny Le Sage. « Pour l’instant c’est un bar, mais d’ici 2023 ou 2024, on fera aussi de la navigation. On partira la journée pour des excursions avec animation à bord, pour revenir à quai le soir », prévoit Mathieu.

En attendant, l’équipage de la Musette vous accueille tous les après-midi, sauf le lundi, jusqu’à 22 h 30. Alors à l’abordage !

De gauche à droite : Fanny Le Sage, Jérémy Leduc, Jean-Baptiste Le Roux et Mathieu Horeau

