Au sud-est, 121 rue de Vern, Rennes abrite La Kermesse, un de ces bistrots à l’ancienne dont on raffole pour leur simplicité. Avec sa grande terrasse, le bar-restaurant ouvert 7 jours sur 7 invite à un moment de détente et de convivialité depuis son ouverture en juin 2023.

Les premières journées ensoleillées, même si elles sont encore irrégulières et souvent entrecoupées d’averses et de grisaille, vont de pair avec l’envie de siroter un verre ou de déguster un bon petit plat en terrasse, pour profiter de la chaleur retrouvée. Qui aurait cru que derrière la devanture qui annonce, tout en couleurs, « La Kermesse » se cache, à l’abri des regards, une grande terrasse où il fait bon s’installer pour manger et/ou boire. Cette terrasse, c’est celle du bar-restaurant La Kermesse, ouvert depuis moins d’un an. Une fois passé l’arche de jasmin et de plantes grimpantes, entrez dans ce grand jardin, table en bois, salon et transats jaunes Ricard comme décors principaux. Figuiers, pruniers, orangers et bananiers encadrent cette jungle urbaine.

Yannick Marrec, co-gérant de La Kermesse

Derrière le comptoir : François Pelé et Yannick Marrec, les deux gérants de l’établissement. Le projet a aussi été soutenu financièrement par Jean-Alexis Lavaud qui, lui, ne travaille pas au restaurant. Le comptoir a été refait, le bar rhabillé, le lino enlevé pour découvrir du parquet, les murs repeints, etc. Après une période de travaux, La Kermesse a ouvert en juin 2023. « On est entrain de voir pour changer tout le système son », précise Yannick Marrec.

Avant de se lancer dans ce nouveau projet, les trois hommes ont chacun travaillé dans des bars de nuit. « On voulait quitter l’univers de la nuit et avoir un bar qui nous correspond plus », déclare-t-il. « C’est un bar de trentenaire pour le dire vulgairement. » Accueillie par un flipper sur la gauche, un jeu de fléchettes dans un angle et des petites planches de skateboard en étagères, la clientèle pénètre dans un lieu aux allures agréables de bistrot de quartier convivial et familial, un endroit où l’on s’y sent bien. « On voulait marquer le lieu de notre esprit. » La terrasse a tout pour faire rêver la clientèle, mais en basse saison, le lieu reste tout autant agréable. L’ambiance florale de l’extérieur teintent aussi les mur de l’intérieur, et le bois du comptoir et des tables, ainsi que la couleur verte, donnent une impression de pub. « Pour l’hiver, on avait tendu une bâche pour créer une sorte de dôme et que les gens puissent sortir, pour fumer par exemple. »

Le bar-resto peut être festif en soirée, mais toujours dans un esprit bon enfant. « C’est un bar de quartier où beaucoup de monde se connaît, avec des enfants qui jouent partout. » Entre le bar afterwork et le bar apéro, La Kermesse s’adresse à tous les âges et accueille notamment beaucoup de familles. « Ça marche surtout de 18 à 22h30/23h, on est encore ouverts après, mais c’est plus calme. »

Avec son ouverture le midi, le restaurant enrichit l’offre culinaire, quasi inexistante dans le quartier. Deux cuisiniers s’occupent de la popote la plupart du temps, mais les deux gérants se sont formés afin de gérer la cuisine en début de semaine. L’équipe se fournit autant qu’elle peut auprès des producteurs locaux pour avoir de bons produits de saison. Les pains burger et le pain sont par exemple achetés à la boulangerie d’à côté. Est toujours proposé un plat végétarien le midi. « Le chef était végétarien avant et il en avait un peu marre des propositions végé qui ne se résumaient qu’à des salades », dit Yannick avec honnêteté.

Le soir, le lieu fonctionne avec des bipeurs : vous commandez vos plats au bar, on vous donne un biper et vous allez chercher votre dû quand il sonne.

Le dimanche, c’est brunch à volonté de 12h45 à 13h45, avec seulement des produits frais et du fait maison. « On passe du petit-déj’, au déjeuner et au dessert » : pancakes, confitures, pâtes à tartiner, beurre, œufs brouillés, lard, saucisses, poulet, pommes de terre grenailles, rosties, etc. Les plus gourmands seront ravis d’apprendre que l’équipe a aussi pensé au dessert : île flottante, gâteau au chocolat, etc. Le froid est présenté sous forme de buffet, mais Yannick et François servent la partie chaude à table, « pour que ce soit plus convivial et qu’on puisse discuter avec les gens. »

Des événements sont aussi ponctuellement programmés. Pour la Saint-Patrick, La Kermesse a accueilli pour le brunch du midi un groupe de musique irlandaise, dans le cadre de Quartiers en scène off. Malgré sa jeune existence, le lieu est déjà beaucoup sollicité. 11 avril, organisée avec un habitant du quartier qui a une troupe. « On fait aussi pas mal de blind tests avec un gars du quartier. » L’équipe souhaite proposer une programmation éclectique, avec parfois des événements en lien avec les habitants quartier. Après une soirée stand-up féminin avec L’Atout Charme Comedy Club jeudi 4 avril, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, une soirée théâtre d’improvisation est programmée jeudi 11 avril 2024.

La Kermesse,

121 rue de Vern

35200 Rennes

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 12h à 00h et le dimanche de 12h à 23h.

Accès :

En bus : C2 —> Haut Sancé (arrêt calmette)

Instagram