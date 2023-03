Rennes. Job In STAR, un évènement Emploi qui parcourt 8 stations de métro

We Ker, en partenariat avec Rennes Métropole et le réseau STAR, organise pour la seconde édition, Job in STAR#2, le 13 avril prochain. Plus de 100 entreprises seront présentes dans huit stations de métro des lignes a et b du réseau STAR, à l’intérieur et en extérieur. Un évènement gratuit, ouvert à toutes et tous, usagers du métro ou non, afin de découvrir différents domaines d’expertise qui qui recrutent.

Le réseau STAR se prépare à accueillir Job in STAR#2. L’événement met en avant près de 10 secteurs d’activités, avec de nombreuses opportunités d’emploi à la clé. L’occasion d’échanger avec des employeurs locaux, présents pour faire découvrir leurs métiers de manière pédagogique et ludique. Près d’une centaine d’entreprises seront au rendez-vous à l’intérieur ou à proximité des stations de la ligne a et de la ligne b. Pôle Emploi est aussi partenaire de l’évènement et sera présent dans plusieurs stations.

Ligne a

– J.K. Kennedy (parvis de la station) : bâtiment – travaux publics Animations : Conduite de mini engins / Casques de réalité virtuelle pour les métiers du bâtiment

bâtiment – travaux publics Conduite de mini engins / Casques de réalité virtuelle pour les métiers du bâtiment – Clemenceau (parvis de la station) : industrie – agriculture – maintenance – collectivités – administratif – armées – handicap – création d’activité

: industrie – agriculture – maintenance – collectivités – administratif – armées – handicap – création d’activité – Animations : Tracteur / Robot agricole / Sensibilisation aux handicaps/ « Bike in numérique »

Tracteur / Robot agricole / Sensibilisation aux handicaps/ « Bike in numérique » – Le Blosne (parvis de la station) : transport – logistique

Animations : Simulateurs de conduite de chariot élévateur et d’automobile / Bus pour l’emploi STAR, à la découverte des métiers conduite et maintenance Ligne b

: transport – logistique Simulateurs de conduite de chariot élévateur et d’automobile / Bus pour l’emploi STAR, à la découverte des métiers conduite et maintenance – Cleunay (intérieur de la station) : santé – service à la personne

Animations : Quizz « Stop aux idées reçues sur l’emploi à domicile » / Parcours prévention santé / « Bike in numérique »

: santé – service à la personne Quizz « Stop aux idées reçues sur l’emploi à domicile » / Parcours prévention santé / « Bike in numérique » – Gares (couloir qui mène à la ligne b) : commerce – grande distribution – relation client à distance Animations : Jeu « Découvrez la force de votre réseau avec LinkedOut » / Expo photo Métrotôt

– Sainte-Anne (salle des billets ligne b) : hôtellerie – restauration – animation – petite enfance Animations : Atelier cuisine et dégustations / Initiation aux activités sportives

: hôtellerie – restauration – animation – petite enfance : Atelier cuisine et dégustations / Initiation aux activités sportives – Gros-Chêne (parvis de la station) : numérique – cyber sécurité – sécurité

Animations : Casques de réalité virtuelle pour les métiers du numérique / Café goûter de La Cohue / CCAS Maurepas (info sur la Carte Sortir/solidarité transport)

Toutes les offres d’emploi inhérentes à cette journée sont accessibles ici : https://we-ker.org/job-in-star-2/

Un évènement gratuit et ouvert à toutes et tous

Afin de rendre Job in STAR#2 accessible au plus grand nombre, les évènements à l’intérieur des stations de métro ont lieu en salle des billets, une zone ouverte à toutes et tous. Pour vous guider et vous orienter, des agents We Ker seront postés à des points d’informations : à république, Saint-Jacques-Gaîté, Cesson Viasilva, Gares et Sainte-Anne.

