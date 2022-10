Rennes. Jazz à l’Ouest revient cette année pour sa 32e édition 

Jazz à l’Ouest, le rendez-vous jazz de la capitale rennaise et de sa métropole aura lieu du 8 au 26 novembre 2022. Le festival propose plus d’une quarantaine de concerts dans une quinzaine de lieux incontournables de la vie rennaise et ses alentours.

Durant près de trois semaines, Jazz à l’Ouest vous embarque pour un voyage onirique au cœur d’univers musicaux éclectiques et colorés. Une nouvelle fois cette année, de nombreux artistes brilleront sur les scènes du festival. Ils·elles mettront à l’honneur la beauté du jazz et de ses métissages, ses influences urbaines, sans oublier son héritage traditionnel.

De la scène locale à l’internationale

La première escale de l’embarcation nous conduira outre-Atlantique avec l’énergie scénique débordante du Delvon Lammar Organ Trio au Diapason. L’Hymne au soleil de Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce nous accompagnera ensuite à Bréquigny sur une route lumineuse et envoûtante… Une seconde escale à Bréquigny nous proposera de (re)découvrir le trompettiste Fabien Mary, membre du Paris Jazz Big band, cofondateur du Vintage orchestra qui alliera avec saveur précision et lyrisme. Le voyage se poursuivra ensuite au Carré Sévigné à Cesson pour une mission en apesanteur avec le nouvel album Lune Rouge du trompettiste Erik Truffaz. Les Caraïbes et l’Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, Uruguay, …) seront aussi des destinations que Jazz à l’Ouest nous invitera à explorer. Et comme chaque année, des groupes de la scène locale jazz seront également mis à l’honneur tout au long du festival.

Des rencontres avec des musiciennes jazz

Le festival fera, une nouvelle fois, la part belle aux musiciennes. Le soutien aux artistes féminines est, depuis quatre ans maintenant, un marqueur de la ligne artistique du festival. Zoe’s Shanghai, nous conviera à une fusion volcanique entre jazz, neosoul et afrobeat. Le trio Nout bâtira de véritables scénarios à rebondissements où s’entremêleront jazz, noise et electro. Marion Rampal, quant à elle, nous envoûtera avec son univers musical et poétique créolisé.

Des partenariats “outre-Rennes”

Élargir son rayonnement culturel au-delà de Rennes et rendre Jazz à l’Ouest accessible au plus grand nombre est l’essence-même du festival. C’est pourquoi Jazz à l’Ouest a à cœur de renforcer ses liens avec ses partenaires de longue date au-delà des frontières rennaises.

Le one bluesman band Bo Weavil et sa complice Nouschka feront vibrer la salle de spectacle de la Caravane MJC, à Servon-sur-Vilaine. Un concert chaleureux et intimiste d’Ihris sera également organisé par la MJC Pacé à l’Escapade, Espace Le Goffic. Enfin, Tarmac Rodéo vous entraînera dans son ballroom rock’n’roll dans la salle des Fêtes de Guipry-Messac, avec un live festif et électrisant, organisé par la MJC Guipry-Messac.

Des lieux de concerts inédits et originaux

Le théâtre de la Parcheminerie, lieu central et convivial, et la bibliothèque des Champs Libres participeront aussi au festival, ainsi que des bars comme le Ty Anna, le Noktambül et la Péniche Spectacle.

N’oubliez pas non plus un rendez-vous phare du festival : la Journée à l’Ouest ! Organisée par toute l’équipe, cette journée familiale sera dédiée aux couleurs de la street culture. Au programme : initiation hip-hop, ateliers de percussions corporelles, spectacle jeune public, concerts mêlant rap et jazz, espace jouets et jeux, atelier de flocage, etc. De quoi ravir petits et grands !

Retrouvez toute la programmation du festival sur www.jazzalouest.com à partir du lundi 10 octobre 2022.