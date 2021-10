LE NOUVEAU VÉHICULE CR3 SERA PRODUIT À LA JANAIS DE RENNES

Stellantis annonce la production d’un nouveau véhicule (nom de code “CR3”) au service de l’emploi et de la décarbonation de l’économie qui conforte la dynamique du Pôle d’Excellence Industrielle La Janais de Rennes. Etienne Martin-Commandeur et Nathalie Appéré ont signé ce mardi 26 octobre le protocole foncier conduisant à l’acquisition du bâtiment 78 de Stellantis par Rennes Métropole.

Un nouvel avenir écologique et décarboné semble se dessiner pour le site industriel de La Janais de Rennes avec :

– l’arrivée d’un nouveau véhicule en production,

– la transformation de l’usine pour s’inscrire dans la stratégie de neutralité carbone du groupe Stellantis à horizon 2030,

– et le développement du Pôle d’Excellence Industrielle (PEI), lieu d’accueil et de développement de l’industrie écologique du futur.

Ces développements ont été rendus possibles grâce aux décisions prises, dès 2015, par le groupe PSA et les collectivités pour offrir un avenir au site. Ils sont aussi le fruit d’un travail constructif entre la collectivité et Stellantis, tandis que l’usine de Rennes-La Janais a su évoluer et s’adapter pour être au bon niveau de performance.

Un nouveau véhicule et la transformation de l’usine

Le nouveau véhicule annoncé prendra la suite de la C5 AIRCROSS et sera conçu sur la nouvelle plateforme STLA Medium qui permet la production de véhicules hybrides et électriques.

La transformation de l’usine se traduira par un investissement de 152 millions d’euros du constructeur afin d’accueillir une nouvelle plateforme multi-énergies, capable de produire des véhicules hybrides et électriques. D’autres nouveautés industrielles sont prévues, telles qu’un atelier d’assemblage de batteries, un nouvel atelier ferrage et des investissements majeurs pour réduire la consommation d’énergie et d’eau du site. Elles s’inscrivent dans la feuille de route « Green Factory », établie par le groupe, qui fixe un objectif de neutralité carbone d’ici à 2030. Dans ce cadre, la mise en place d’une chaudière biomasse et d’un réseau de chaleur pour l’eau chaude permettra une réduction des émissions de CO2 de 6 600 t/an.

Cet investissement sera accompagné par les collectivité territoriales dans la lignée des subventions déjà apportées au site en 2015, et complété par un travail sur l’optimisation des flux logistiques de l’usine, notamment en lien avec les ports bretons.

Le Pôle d’Excellence Industrielle de la Janais

Implanté sur le territoire de Rennes Métropole, le Pôle d’Excellence Industrielle est un projet d’envergure nationale, au croisement de la transition écologique et du développement de l’industrie.

Porté par les collectivités territoriales, qui l’ont rendu possible en 2015 à la faveur d’une transformation du site industriel de PSA, le PEI a pris son essor et se concrétise, cette année, avec ses premières implantations industrielles.

Ce pôle industriel exemplaire, dédié à la mobilité et à l’habitat durables, répond à plusieurs enjeux :

– réussir la réindustrialisation du site de La Janais et plus largement du territoire métropolitain,

– créer des emplois industriels qualifiés, accessibles aux salariés touchés par les mutationsindustrielles dans les secteurs traditionnels,

– faire émerger et structurer un pôle de compétence reconnu dans les industries de la mobilitéet du bâtiment durable, identifiés comme des leviers de la transition écologique,

– créer et développer les bonnes pratiques en matière d’écologie industrielle, notamment dansle domaine de la performance énergétique et de la gestion des ressources.

La création d’un campus industriel à La Janais vise principalement à :

– accueillir de nouveaux projets d’implantations industrielles (endogènes et exogènes),

– accompagner la création de nouvelles entreprises industrielles,

– participer à l’accompagnement des entreprises industrielles émergentes et provoquer uneffet d’entraînement sur l’ensemble de l’industrie bretonne (transition vers l’industrie du futur et innovation des procédés industriels) en créant une pépinière industrielle augmentée qui prendra place dans le bâtiment 78 de l’usine de Rennes La Janais, dont Rennes Métropole fait l’acquisition.

Pour Etienne Martin Commandeur, Directeur du site Stellantis Rennes : « Cette annonce d’un nouveau véhicule récompense la capacité des salariés du site à se surpasser, à être réactifs, à penser différemment et à ne rien lâcher ! C’est également le fruit d’un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux et avec les pouvoirs publics qui nous font confiance. Après avoir relevé le défi de l’hybride, nous allons maintenant relever, avec toute la passion qui nous anime, celui de l’électrification et de la neutralité carbone et ainsi répondre aux nouveaux enjeux de société. »

Pour Nathalie Appéré, Présidente de Rennes Métropole : « Notre ambition est de faire de La Janais un site exemplaire de l’industrie du futur, riche en emplois et pauvre en carbone. Lutter contre le réchauffement climatique n’est pas une option et le rôle de nos institutions est de tout faire pour accélérer les transitions. Le Pôle d’Excellence Industrielle offrira aux entreprises de la mobilité décarbonée et du bâtiment durable un écosystème idéal pour cela. L’annonce de Stellantis de l’accueil d’une nouvelle plateforme de production d’un véhicule hybride et électrique confirme nos orientations. »